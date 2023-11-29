تقرير: هدنة لوقت أطول وصفقات ستضم جنودا يخدمون بالاحتياط

بحسب الصحيفة "واشنطن بوست"، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والنساء المجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.

أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، أنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة وإمكانية إجراء صفقت تبادل جديدة، حيث التقى رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، مع الوسطاء القطريين، تم الاتفاق على خمس فئات من الرهائن سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.

وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والنساء المجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.

ووفقا للتقرير فإن عدد المختطفين الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص، لكن المصدر رفض تقديم رقم محدد.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيف إنه يتوقع أن يتم تمديد الهدنة الحالية في غزة، التي تنتهي صباح الخميس.

وأضاف متحدثا للصحيفة، دون ذكر اسمه: "بعد غد، نتوقع أن يكون هناك يومان أو ثلاثة أيام من إطلاق سراح المحتجزين والهدنة الإنسانية، وبعدها سنعود لمواصلة عملياتنا بغزة، أو ربما التوصل لاتفاق جديد بناء على الاتفاق الحالي".

وقال مصدر مطلع على تفاصيل القمة الرباعية في قطر، حيث تمت مناقشة صفقة المختطفين بين إسرائيل وحماس، لوكالة "رويترز"، إن المحادثات ركزت على إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الرجال والجنود المختطفين، وليس فقط النساء والأطفال.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "ناقشنا في القمة التي شارك فيها رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل بمشاركة رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، مسألة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وبحسب المصدر، فإن القمة انتهت ويجري كل طرف الآن مناقشات داخلية بشأن الخيارات.