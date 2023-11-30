بلينكن يصل إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال المساعدات لغزة

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، فجر اليوم الخميس، في زيارة تهدف لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة إلى جانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة؛ ومن المرجح أن يزور بلينكن رام الله، حيث يلتقي بالرئيس محمود عباس.

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، فجر اليوم، الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة له إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب في السابع من تشرن الأول/ أكتوبر الماضي، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وهبطت طائرة الوزير الأميركي في مطار بن غوريون في اللد، في الدقائق الأولى من فجر الخميس آتية من سكوبيي. وسيلتقي بلينكن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس يتحساق هرتسوغ

كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.

وقال بلينكن الأربعاء على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف "نودّ أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حقّقت - أولاً وقبل كلّ شيء الإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم". وقال بلينكن إنه يعتقد أنّ تمديد الهدنة يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.

وأضاف "إنّهم يركزون أيضًا بشكل كبير على إعادة مواطنيهم إلى إسرائيل لذا نكثّف جهودنا لتحقيق ذلك".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل قبل ساعات من انتهاء مفاعيل الهدنة التي بدأت قبل ستة أيام وأتاحت إطلاق عشرات الرهائن من قطاع غزة وثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأبدت حماس، الأربعاء، استعدادها لتمديد الهدنة لمدة أربعة أيام والإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحركة، فيما يسعى الوسطاء إلى وقف دائم للحرب.

وفي هذا الصدد، دعا بلينكن إلى "تهيئة الظروف الملائمة لسلام حقيقي ودائم. وبالنسبة لنا، فإنّ أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال حلّ الدولتين".

ومن إسرائيل، سيسافر بلينكن الجمعة إلى دبي لحضور اجتماع مع مسؤولين إقليميين يتمحور حول الحرب الإسرائيلية على غزة،، وللمشاركة أيضاً في افتتاح قمّة المناخ (كوب 28) التي تستمر أسبوعين.

ومن المقرّر أن يلقي عدد من القادة العرب كلمات في هذه القمة، بمن فيهم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولن يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر في الإمارات، لكنه أوفد نيابة عنه نائبته كامالا هاريس.