استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أغلبية كبيرة بنسبة 66% من معارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤيدون استمرار وقف إطلاق، وكذلك في أوساط أنصار نتنياهو أيد 40% استمرار وقف إطلاق النار وعارض ذلك 30% من أنصاره

مشاهد الدمار جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة، الأسبوع الماضي (أ.ب.)

أيد 54% من الإسرائيليين استمرار خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإفراج حماس عن رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بشكل يومي، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، الذي انتهى في فجرت استمرار العمل بموجب خطة وقف إطلاق النار واستأنفت إسرائيل حربها على غزة.

وتبين في تفاصيل الاستطلاع أن أغلبية كبيرة بنسبة 66% من معارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤيدون استمرار وقف إطلاق، وكذلك في أوساط أنصار نتنياهو أيد 40% استمرار وقف إطلاق النار وعارض ذلك 30% من أنصاره.

وفيما لو جرت انتخابات للكنيست الآن، لحصلت أحزاب المعارضة الحالية، وبضمنها كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، على 77 مقعدا مقابل 43 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.

وتراجع "المعسكر الوطني" بثلاثة مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، ومن 43 إلى 40 مقعدا، فيما تقدم حزب الليكود برئاسة نتنياهو بمقعدين، من 18 إلى 20 مقعدا.

وحصب حزب "ييش عتيد" على 14 مقعدا، حزب "يسرائيل بيتينو" – 10 مقاعد، حزب شاس – 9 مقاعد، كتلة "يهدوت هتوراة" – 7 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" – 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير – 5 مقاعد، حزب ميرتس – 4 مقاعد، القائمة الموحدة – 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم للأسبوع الثاني على التوالي.

ولا يزال غانتس يعتبر المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة، وحصل على تأييد 49%، مقابل 30% لنتنياهو.