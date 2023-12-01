الجيش الإسرائيلي: استئناف المناورة البرية في قطاع غزة في الأيام المقبلة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم قرابة 200 هدف منذ صباح اليوم، وأنه يتواجد في قطاع غزة حاليا 137 أسيرا إسرائيليا، بينهم 17 امرأة. ويتوقع خفض عديد قوات الاحتياط، بتسريح قسم منهم، لأن الحرب ستستمر لفترة طويلة

قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه سيتم استئناف التوغل البري في قطاع غزة بصورة "ذكية ومفاجئة" في الأيام القريبة. واستأنفت إسرائيل اليوم حربها على غزة بغارات جوية في أنحاء القطاع. وقالت المصادر نفسها إنه منذ الصباح جرى استهداف قرابة 200 هدف، في رفح، الشجاعية، الزيتون، جباليا وبيت حانون، وبين الأهداف بيوت قياديين في كتائب القسام، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه يتواجد في قطاع غزة حاليا 137 أسيرا إسرائيليا، بينهم 17 امرأة. وعاد 113 رهينة، بينهم 24 أجنبيا، كانت محتجزة في القطاع خلال دفعات تبادل الأسرى التي نفذت منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس.

وأضافت المصادر أنه يتوقع خفض عديد قوات الاحتياط، بتسريح قسم منهم، لأنه يتوقع أن تستمر الحرب لفترة طويلة وأن يتم "خوضها على مراحل".

وتابعت المصادر أنه يتوقع تسريح قوات الاحتياط في شمال إسرائيل، بهدف التخفيف على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن إفادات الرهائن التي تم الإفراج عنها تساعد في جمع معلومات استخباراتية في القطاع، وأنه يتم تدقيق هذه المعلومات مع معلومات أخرى، وذلك بهدف استخدامها في الحرب.

وقالت المصادر في الجيش الإسرائيلي إن قسما من إفادات الرهائن السابقين ينطوي على عدم دقة.