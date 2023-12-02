تقرير إسرائيلي: محادثات دولية خلف الكواليس لإبعاد قوات حزب الله نحو شمالي نهر الليطاني

أبرز النقاط المتداولة وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية: دفع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإدخال قوة دولية إلى منطقتي مزارع شبعا، وشمالي قرية الغجر، وقبول تعيين رئيس جديد للبنان وقائد جديد للجيش اللبناني.

ذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن هناك مفاوضات تجري خلف الكواليس تجريها عدة دول بهدف إبعاد قوات حزب الله من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وتشارك في هذه المحادثات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وعدد من الدول العربية، وتسعى لضمان أمن البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود مع جنوب لبنان.

وأبرز النقاط المتداولة وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية: دفع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإدخال قوة دولية إلى منطقتي مزارع شبعا، وشمالي قرية الغجر، وقبول تعيين رئيس جديد للبنان وقائد جديد للجيش اللبناني.

ويعكس مخطط إبعاد حزب الله نحو شمالي نهر الليطاني تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية في 2006. ويشير التقرير إلى أن هذه الصيغة قد طُرحت سابقا من قبل ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تتقدم آنذاك.

لا تعني هذه المحادثات أن إسرائيل موافقة على هذا الحل المطروح من قبل الدول المنخرطة في هذه المحادثات، وفقا للتقرير.

ويُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف عددا من المواقع في الجنوب اللبناني بينها مواقع تابعة لـ"حزب الله"، الذي أعلن بدوره عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ومنذ السابع من أكتوبر يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على طول الحدود الشمالية للبلاد، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.