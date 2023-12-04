وفد أميركي يصل للقاء مسؤولين إسرائيليين وعباس ومناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة

الوفد برئاسة مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، فيل غوردون، سيناقش في إسرائيل مسألة "اليوم التالي" للحرب، الذي تريد إدارة بايدن أن تبدأ إسرائيل بالتفكير فيه، وفي طرح إدارة بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

وصل وفد أميركي في زيارة مقررة ليومين لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بهدف مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة وطرح إدارة بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بعد الحرب، وفق ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني.

ويرأس الوفد الأميركي فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وتتخلل الزيارة لقاء الوفد مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، على أن يتبع ذلك مباحثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.

وتتحدث إدارة بايدن عن عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في غزة بعد الحرب، التي تعتبر أنها ستنهي حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب المحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني ومراسل موقع "أكسيوس" في إسرائيل، باراك رافيد، فإن إدارة بايدن تريد أن تبدأ إسرائيل التفكير في "اليوم التالي" للحرب، وأن تعدّل سياستها بموجب ذلك، وأن يشمل هذا الأمر طبيعة عملياتها العسكرية الميدانية في قطاع غزة.

وحسب رافيد، فإن غوردون سيزور رام الله من أجل لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومستشاريه.

ووصل غوردون إلى إسرائيل قادما من الإمارات، بعد أن رافق هاريس التي ستلتقي في دبي مع مسؤولين من الإمارات ومصر والأردن، على هامش قمة المناخ. وذكر رافيد أن هاريس تحدثت هاتفيا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.