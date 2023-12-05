تقرير: واشنطن حدّدت لإسرائيل بداية عام 2024 موعدا لإنهاء الحرب على غزة

شرعت الإدارة الأميركية بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، لدفعها إلى إنهاء عملياتها العسكرية بكثافتها الحالية في قطاع غزة، خلال أسابيع، وتحديدا في كانون الثاني/ يناير المقبل.

محتجون على الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال مشاركة بلينكن في جلسة للجنة في مجلس الشيوخ (Getty Images)

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حددت للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بداية العام 2024 المقبل، موعدا لإنهاء "العمليات العسكرية الإسرائيلية بكثافتها وقوتها الحالية" في جنوب قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في نشرتها المسائية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"؛ ولفتت إلى أن ذلك سيتزامن مع بدء الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما أفاد موقع "المونيتور" الأميركي، بأن "إدارة بايدن حددت بداية عام 2024 كموعد مستهدف لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية الضخمة في غزة"، وذلك رغم توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته لتشمل جنوبي القطاع المحاصر.

وشدد "المونيتور" على أن الحديث ليس عن "موعد نهائي، وإنما عن هدف" ترجو واشنطن من تل أبيب تحقيقه، وأشار الموقع إلى أن "المواعيد المستهدفة خلال الحرب قابلة للتغيير".

وأضاف "من الواضح أن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن إسرائيل تقترب من استنفاد (جدوى) التوغل البري واسع النطاق الذي بدأ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وينبغي لها أن تتحول إلى جهود محددة أكثر تستهدف إسقاط حماس".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث لموقع "المونيتور" (لم يسمه)، إن "الفجوة بيننا وبين الأميركيين تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر"، واستدرك قائلا: "لكن لا شيء لا يمكن حله".

في المقابل، وصفت "كان 11" التوجه الأميركي إلى تل أبيب بأنه "رسالة واضحة ولا لبس فيها" بضرورة إنهاء العمليات العسكرية بكثافتها وقوتها الحالية "في غضون أسابيع وليس خلال أشهر".

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل الصور التي تنقل صورة الوضع في جنوب قطاع غزة وفي منطقة خانيونس على وجه التحديد، واعتبرت أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنب الإضرار ببايدن في حملته الانتخابية من جراء دعمه المطلق لإسرائيل.