نتنياهو ردا على اشتية: "السلطة الفلسطينية ليست الحل لغزة"

اشتية: النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة حماس شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

كتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ردا على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حول إمكانية أن تكون حركة حماس شريكة في حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، أنه "لن يكون هناك حماس، سنقضي عليها".

وأضاف نتنياهو في حسابه على منصة "إكس"، أن "مجرد حقيقة أن هذا هو اقتراح السلطة الفلسطينية، إنما يعززني في سياستي: السلطة الفلسطينية ليست الحل".

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، أمس، عن اشتية قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

واعتبر اشتية أن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف اشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.