الجيش الإسرائيلي: إصابة 1593 جنديا بينهم 559 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع

منذ بداية المناورة البرية، أصيب 559 جنديا، بينهم 127 جراحهم خطيرة، و213 متوسطة و210 طفيفة. ويرقد في المستشفيات حاليا 40 جنديا بحالة خطيرة، و211 بحالة متوسطة و165 بحالة طفيفة

جنود إسرائيليون عند حدود قطاع غزة، اليوم (Getty Images)

نشر الجيش الإسرائيلي لأول مرة اليوم، الأحد، معطيات حول عدد جنوده الجرحى جراء إصابتهم خلال المعارك في قطاع غزة منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 1593 جنديا أصيب خلال هجوم حماس في جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر، جراح 255 جنديا بينهم وُصفت بأنها خطيرة، و446 جراحهم متوسطة، و892 جراحهم طفيفة.

ومنذ بداية المناورة البرية، أصيب 559 جنديا، بينهم 127 جراحهم خطيرة، و213 متوسطة و210 طفيفة.

ويرقد في المستشفيات حاليا 40 جنديا بحالة خطيرة، و211 بحالة متوسطة و165 بحالة طفيفة.

وبدءا من يوم غد، سيعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد جنوده الذين يصابون، يوميا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر أسماء 425 جنديا قتيلا منذ بداية الحرب.