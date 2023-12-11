استطلاع: غانتس يعزّز تصدّره... نتنياهو يستمرّ بالتراجُع

يحصل حزل بيني غانتس على 37 مقعدا، فيما ينخفض عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعّمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى 18 مقعدًا.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشر مساء الإثنين، حصول كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس على 37 مقعدا، فيما ينخفض عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعّمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى 18 مقعدًا فيما لو أُجريت انتخابات اليوم؛ وهو ما يعادل نحو نصف المقاعد التي يحظى بها الحزب الآن.

ووفق استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 13، وأجراه بروفيسور كميل فوكس، ينخفض عدد مقاعد حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لبيد إلى 15 مقعدًا، ويحصل "شاس" بقيادة أرييه درعي على 9 مقاعد، بينما يتحصّل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

وحصلت كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه المتطرّف إيتمار بن غفير على 7 مقاعد لكلّ منهما.

وحصل كل من الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتحالف الجبهة – العربية للتغيير، وكذلك القائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منها.

ووفق الاستطلاع، فإن حزب "ميرتس" يحصل على 4 مقاعد متجاوزا نسبة الحسم، بينما لا يتجاوز حزبا "العمل" و"التجمع الوطني الديمقراطي" نسبة الحسم، علما بأن الاستطلاع يشمل عينة ضئيلة وغير تمثيلية عند العرب.

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