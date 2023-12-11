"طوفان الأقصى": إسرائيل تسعى للتيقن من عدم وجود إسرائيليين بين جثامين فلسطينيين

الحاخامية العسكرية ومعهد الطب الجنائي سيأخذان على عينات أسنان وحمض نووي من جثامين الشهداء، للتأكد من هوياتهم، على إثر وجود مفقودين إسرائيليين حتى اليوم في أعقاب المعارك في "غلاف غزة" وقرب حدود غزة

تسعى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري إلى التعرف على هويات جثامين أكثر من ألف مقاتل ومواطن فلسطيني من قطاع غزة، استشهدوا خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين بينهم، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.

وستجري هذه العملية في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وسيشارك فيها مندوبون عن الحاخامية العسكرية ومعهد الطب الجنائي، وسيتم أخذ عينات أسنان وحمض نووي (دي.أن.إيه.) من جميع الجثامين.

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه العملية ستستغرق أسبوعين على الأقل، من أجل التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين خلال جمع جثامين الشهداء الفلسطينيين، رغم أنه لا توجد حاليا مؤشرات على وجود جثث كهذه أو أنه تم "في حاويات" تحتجز فيها جثامين الشهداء.

وتهدف هذه العملية أيضا إلى "تركيب صورة كاملة للأسرى والمفقودين"، على خلفية أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية ستمكنه من جمع معلومات استخباراتية حول المقاتلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وأفادت "كان" بأنه في موازاة ذلك لا تزال قوات إسرائيلية تجري عمليات بحث عن جثث في مناطق بلدات "غلاف غزة" والمناطق المحاذية للسياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل أن عدد القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر هو قرابة 1200، لكنها لم تنشر حتى اليوم معطيات دقيقة حول عدد الفلسطينيين، مقاتلين أو مدنيين، الذين استشهدوا أثناء الهجوم وفي الأيام التي تلته.