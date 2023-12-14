قبل زيارته لإسرائيل: سوليفان يبحث مع بن سلمان الحرب على غزة

بحسب إعلان البيت الأبيض، ناقش الاثنان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في إطار الجهود الجارية لتهيئة ظروف جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي تعميق تكامل التعاون بين واشنطن والرياض في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.

التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، اليوم الخميس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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وبحسب إعلان البيت الأبيض، ناقش الاثنان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في إطار الجهود الجارية لتهيئة ظروف جديدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي تعميق تكامل التعاون بين واشنطن والرياض في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.

وبحث سوليفان في السعودية أيضا "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين حماس وإسرائيل".

وذكرت وكالة "رويترز" أن مستشار الأمن القومي بحث كذلك جهود السعوديين لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

وأتت هذه الزيارة إلى الرياض، فيما يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض زيارة إسرائيل، اليوم الخميس، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إطار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف العشوائي لغزة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن سوليفان يعتزم خلال زيارته إلى إسرائيلي التي تستمر حتى الجمعة، عقد اجتماعات مع نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب" والرئيس إسحق هرتسوغ، وذلك لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل والحرب على قطاع غزة.

وتأتي زيارة سوليفان إلى إسرائيل وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكذلك خلافات بشأن مستقبل غزة بعد الحرب وكذلك خلالفات حول تسوية الصراع الفلسطيني الفلسطيني بموجب حل الدولتين.