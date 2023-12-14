"كابينيت الحرب" يبحث مع سوليفان "استمرار الحرب على غزة وتحقيق أهدافها"

سوليفان يجتمع مع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي في جلسة بحثت "استمرار العمليات القتالية" في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك تحقيق الأهداف الأميركية الإسرائيلية المشتركة للحرب والمتمثلة بـ"القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن".

بحث "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء اليوم، الخميس، "استمرار العمليات القتالية" في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحقيق الأهداف الأميركية الإسرائيلية المشتركة للحرب والمتمثلة بـ"القضاء على حركة حماس، وإنهاء قدرتها على حكم قطاع غزة وإعادة الرهائن" الإسرائيلي في القطاع المحاصر.

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وذكر موقع "واللا"، نقلا عن مسؤول أميركي مطلع، أن سوليفان طالب المسؤولين في "كابينيت الحرب"، بإنهاء "المرحلة الحالية من الهجمات المكثفة" على قطاع غزة "في غضون أسابيع، وليس في غضون أشهر"، والتحول إلى هجمات أقل كثافة، وذلك في ظل "الضغوط الدولية والمحلية متزايدة على البيت الأبيض لمطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب".

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي الأميركي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو شددا على "على التزامهما بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة"، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب (الكرياه)، لمناقشة "استمرار القتال وتحقيق الأهداف المشتركة للحرب" على غزة.

وشارك في جلسة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، وفد أميركي على رأسه سوليفان، وشمل الوفد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط للشؤون الإنسانية، ديفيد ساترفيلد، ونائبة السفير الأميركي لدى إسرائيل.

وعن الجانب الإسرائيلي، شارك كل من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة، يوسي فوكس، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، آفي غيل، والمستشار السياسي لنتنياهو أوفير فليك، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ.

وخلال لقائه سوليفان في تل أبيب، قال غالانت، في وقت سابق، الخميس، إن تفكيك حركة حماس "يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر"، مشيرا إلى أن الحركة "بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، وأضاف "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر".

من جهته، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، في بيان، إن الأخير التقى مع سوليفان؛ ووفقا للتقديرات، فإن سوليفان يعتزم عرض رؤية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إزاء ارتفاع الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية، على المسؤولين في تل أبيب.

ووصل مستشار الأمن القومي الأميركي، سوليفان، إلى إسرائيلين الخميس في زيارة تستغرق يومين، وتأتي في أعقاب التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأميركي، بايدن، أول أمس، الثلاثاء، من أن إسرائيل بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها على غزةى بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.

وفي أشدّ انتقاد يوجّهه لنتنياهو منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال بايدن خلال تجمع انتخابي في واشنطن إنّه ينبغي على رئيس الحكومة الإسرائيلية "تغيير" موقفه بشأن حلّ الدولتين. من جهته، أقرّ نتنياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة أو "في اليوم التالي للحرب" وفقا للتعبير الإسرائيلي.

وبحسب موقع "واللا"، فإن المسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن الانتقال "إلى مرحلة أقل كثافة من القتال، سيحد من عدد المدنيين الفلسطينيين المتضررين، ويسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ويقلل من خطر اندلاع حرب إقليمية"، الأمر الذي كرره سوليفان في جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد التقرير أن سوليفان شدد على ضرورة التحول إلى هجمات أقل كثافة وبوتيرة منخفضة في إطار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة "خلال أسابيع"، وأكد مسؤول أميركي أن الحديث ليس عن مهلة تفرضها أميركيا على إسرائيل. وقال "هذا ليس موعدا نهائيا. نحن نفهم أن العمليات يجب أن تستمر، ولكن بشدة أقل".

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي رفيع قوله أن "سوليفان طرح على نتنياهو وأعضاء كابينيت الحرب ‘أسئلة صعبة‘ في ما يتعلق بالجدول الزمني للانتقال إلى المرحلة التالية للحرب (في إشارة لمرحلة أقل شدة) وطلب معرفة كيف سيبدو هذا القتال وما هي الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي لهذه المرحلة".

وقال سوليفان خلال اللقاء إن "بدء محادثات جدية حول اليوم التالي للحرب في غزة سيساعد إدارة بايدن على مواصلة دعم عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة"، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى ومطلعين على مجريات اجتماعات سوليفان في تل أبيب.

وبحسب المسؤول الأميركي، سوليفان ناقش مع نتنياهو "ضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية للسماح لها بالمشاركة في إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب"، في حين أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن سوليفان لم يمارس ضغوطا لإنهاء الحرب في غزة، لكنه أعرب عن قلقه بشأن ضرورة "تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين وتجنب تهجير الفلسطينيين من منازلهم".