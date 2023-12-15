تقرير: تقديرات إسرائيلية بتحريك مفاوضات تبادل أسرى الأسبوع المقبل

رئيس الموساد التقى مع مستشار الأمن القومي الأميركي وبحثا استئناف تبادل الأسرى، ومسؤول إسرائيل يقول إنه "بالنسبة لنتنياهو، لدى رئيس الموساد حرية عمل كاملة من أجل أن يدفع ويقوم بكل ما هو مطلوب، وبضمن ذلك لقاء وسطاء"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، أن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية هي أن "خطوة معينة" في سياق مفاوضات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ستخرج إلى حيز التنفيذ وسيتم الدخول في مفاوضات كهذه، الأسبوع المقبل.

والتقى رئيس الموساد، دافيد برنياع، أمس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لأكثر من ساعة، وبحثا تحريك مفاوضات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم.

وكان برنياع قد اقترح على كابينيت الحرب الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، أن يسافر إلى قطر من أجل تحريك صفقة تبادل أسرى، لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبموافقة أعضاء كابينيت الحرب، رفض الاقتراح، بادعاء أن إسرائيل مستعدة "للاستماع" إلى مقترحات وليس أن تبادر إلى صفقة تبادل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه "بالنسبة لرئيس الحكومة، توجد لدى رئيس الموساد وفريقه حرية عمل كاملة من أجل أن يدفع ويقوم بكل ما هو مطلوب، وبضمن ذلك عقد لقاءات مع وسطاء".

وقال نتنياهو، أمس، إنه "بودي أن أوضح أن إعادة مخطوفينا هي غاية مركزية. ولن نتوانى عن ذلك ولو للحظة، والآن أيضا". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه "إسرائيل تقرر إلى أين ستسافر وإلى أين لن تسافر".

وأشارت القناة 12، مساء أمس، إلى وجود خلافات داخل "قيادة صناع القرار في إسرائيل" حول صفقة تبادل أخرى، وذلك بالرغم من نفي وجود خلافات كهذه، وأن نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، يعتقدان أنه "يجب القيام بطرق مختلفة عن تلك التي ينفذونها المفاوضون من جانب إسرائيل" في إشارة إلى رئيس الموساد.

ونقلت القناة عن مسؤول مطلع على عمل كابينيت الحرب قوله، إنه "في التصريحات لوسائل الإعلام يُصرّون جميعهم على أن المناورة البرية والضغط (على حماس) سيؤدي إلى صفقة أخرى، لكن ليس واضحا كيف سيلتقي هذا مع مصالح (رئيس حماس في القطاع يحيى) السنوار. وينبغي التفكير خارج العلبة إذا كانوا يريدون فعلا تحقيق الهدف بإعادة المخطوفين إلى الديار".

وأضافت القناة أن القيادة الإسرائيلية تعلق آمالا على مجهود أميركي في هذا السياق ودخول الرئيس جو بايدن إلى مفاوضات كهذه. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن "رغبة بايدن بإنها القتال الشديد بإمكانه أن يلتقي مع دفع فعال من جانبه وممارسة ضغوط على الوسطاء (قطر ومصر) من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".

وجرت عمليات تبادل أسرى يومية قبل أسبوعين، ورافقها وقف إطلاق نار، لكن إسرائيل استأنفت حربها على غزة، مطلع الشهر الجاري، بادعاء أن حركة حماس أرادت إجراء تعديل على صفقة تبادل الأسرى، وطلبت الانتقال إلى مرحلة تبادل الأسرى كبار السن، بدلا من الإفراج عن 15 رهينة إسرائيلية من النساء والقاصرين.

واتهم محللون إسرائيليون القيادة الإسرائيلية بالتخلي عن الأسرى في غزة وأنها تشكل خطرا على حياتهم. كما اتهموا نتنياهو بأنه يسعى إلى إطالة الحرب بهدف الحفاظ على حكمه، فيما تشير كافة الاستطلاعات إلى انهيار شعبيته وعدم قدرته على تشكيل حكومة من خلال انتخابات مقبلة.