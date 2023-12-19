طبيبة إسرائيلية: 80% من الجنود الجرحى تعرضوا لإصابات في المسالك البولية

تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يكشف عن إصابات يتعرض لها جنود الجيش الإسرائيلي خلال المعارك التي يخوضونها مع فصائل المقاومة في قطاع غزة تهدد "الخصوبة".

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين تعرضوا خلال الحرب الحالية على قطاع غزة لإصابات تهدد "الحفاظ على الخصوبة".

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وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب "يتعامل النظام الصحي مع معدل مرتفع بشكل خاص من إصابات المسالك البولية بين الجنود الجرحى".

وأوضحت أنه في كثير من الأحيان تكون أهمية وخطورة هذه الإصابات المرتبطة بالجهاز البولي والأنابيب والجهاز التناسلي "في الضرر المستقبلي على الوظيفة الجنسية، والذكورة والحفاظ على الخصوبة".

وأشارت إلى أنه رغم وجود إصابات أكثر خطورة من تلك المرتبطة بالمسالك البولية فإن الأخيرة "تزعج الجنود أكثر من الإصابات التي قد تعرض حياتهم للخطر".

ولفتت الصحيفة إلى إجراء مستشفى "أسوتا" في أسدود، "عملية سريعة" لحفظ الحيوانات المنوية لجندي تعرض لإصابة خطيرة في المسالك البولية، بذريعة "القلق من أن تؤدي إلى عدم قدرته على إنتاج خلايا الحيوانات المنوية مستقبلا".

وفي السياق، الصحيفة عن رئيسة قسم المسالك البولية في مستشفى "أسوتا"، أوريت راز، قولها إن "قرابة 80% من (الجنود) المصابين الذين يصلون (للعلاج) يحتاجون إلى تدخل في المسالك البولية".

وأوضحت أن "إصابة مجرى البول هي إعاقة مدى الحياة، وقد تسبب ضررا طوال الحياة"، مبيّنة أن حتى الإصابات التي تبدو طفيفة من جراء الحرب "تعتبر خطيرة سواء من الناحية الوظيفية أو النفسية بعد ذلك".

وعلى هذا النحو، تحدثت راز عن عدم التمكن دائما من رؤية حجم الإصابات الداخلية لجندي، عندما يتعرض لبتر في الساق.

واستطردت "بترت ساق جندي من تحت الركبة وكانت الضربة شديدة للغاية. في مثل هذه الإصابة، ليس من الممكن دائما رؤية الإصابة الداخلية، وقد اكتشفنا لاحقا أن إحدى الخصيتين تعرضت لأضرار بالغة بينما تعرضت الخصية الأخرى لصدمة".