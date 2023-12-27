جندي إسرائيلي استيقظ من كابوس ليلا وأطلق النار وأصاب جنودا آخرين

أسفرت الحادثة عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجراح وصفت بأنها طفيفة من جراء شظايا إطلاق النار.

أصاب جندي إسرائيلي جنودا آخرين بجراح بعد استيقاظه ليلا من كابوس وإطلاقه النار في غرفة مكثوا فيها بعد أسابيع من القتال في قطاع غزة؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

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وأفيد بأن الحادثة وقعت خلال مكوث جنود من لواء المظليين داخل معسكر للجيش في عسقلان الأسبوع الماضي بغية "الانتعاش"، وذلك بعد أسابيع من القتال في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإن جنديا من الكتيبة 890 استيقظ مذعورا من كابوس في الليل، وأطلق النار على حائط في الغرفة التي مكث فيها جنودا آخرين ما أسفر عن إصابتهم.

وأسفرت الحادثة عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجراح وصفت بأنها طفيفة من جراء شظايا إطلاق النار.

وفي أعقاب ذلك، باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادثة؛ فيما قرر الجيش الإسرائيلي عدم التحقيق مع الجندي (في هذه المرحلة) بسبب وضعه الصحي، على أن يتم ذلك وفقا لمراجعة وتقدير الأطباء.