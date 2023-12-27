وزير إسرائيلي يبحث بواشنطن تطورات الحرب على غزة

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي سوليفان، ناقش مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

ناقش وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في العاصمة الأميركية واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الصراع ومستقبل الحرب على قطاع غزة.

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وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي سوليفان، ناقش مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

وقال المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة المختطفين الإسرائيليين المتبقين، والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن المسؤولين في البيت الأبيض ناقشوا مع الوزير الإسرائيلي تحسين الوضع الإنساني، وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة، والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب في غزة.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن لقاء بلينكن والوزير الإسرائيلي بحث التركيز على أهداف لحماس ذات القيمة العالية، والتخطيط لما بعد الحرب على غزة بما في ذلك آلية الحكم، وبحث كذلك الجهود المبذولة لإعادة المختطفين المتبقين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مباحثات الوزير ديرمر تناولت خطط تقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن يشرع بتخفيض عملياته العسكرية في غزة بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستستمر على الأرجح لأشهر عدة.

وأضاف هاليفي أن الجيش يقترب من استكمال تفكيك كتائب عز الدين القسام في شمال القطاع، وأنهم يركزون جهودهم حاليا في الجنوب، وتحديدا مدينة خان يونس والمخيمات المركزية، وفق تعبيره.