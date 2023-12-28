المعطيات المعلنة حول قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك الوحدات التي سجلت أكبر حصيلة للخسائر البشرية وتوزيع القتلى على الجبهات، وكذلك مقارنة بين قتلى الحرب الحالية على غزة وقتلى الحروب الإسرائيلية السابقة.

بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي استهدف مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر، 501 ضابط وجندي، بحسب ما تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الجيش، من بينهم 170 جنديا قتلوا خلال التوغل البري للاحتلال في أنحاء القطاع.

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وإلى جانب قتلى الجيش الإسرائيلي، سجلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خسائر بشرية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخصوصا جهازي الشرطة والأمن العام (الشاباك)، إذ قتل نحو 57 ضباطا وعنصرا في الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مقتل نحو 10 عناصر في صفوف الشاباك، معظمهم من الوحدات القتالية الخاصة في الجهاز.

ووفقا للمعطيات الرسمية التي استعرضتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن اليوم الذي شهد أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم القسام على قواعد الجيش الإسرائيلي في المناطق المحيطة في قطاع غزة، كما سجل قتلى في صفوف قوات الدعم التي توجهت إلى القواعد العسكرية بعد اقتحامها، وعلى رأسها الكتيبة 13 التابعة للواء "غولاني".

توزيع قتلى الجيش الإسرائيلي على أسابيع الحرب:

من 7 - 13 تشرين الأول/ أكتوبر: 313 قتيلا.

من 14 - 20 تشرين الأول/ أكتوبر: 4 قتلى.

من 21 - 27 تشرين الأول/ أكتوبر: 4 قتلى.

من 27 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/ نوفمبر: 31 قتيلا.

من 3 - 9 تشرين الثاني/ نوفمبر: 15 قتيلا.

من 10 - 16 تشرين الثاني/ نوفمبر: 9 قتلى.

من 17 - 23 تشرين الثاني/ نوفمبر: 18 قتيلا.

من 24 - 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: /.

من 1 - 7 كانون الأول/ ديسمبر: 27 قتيلا.

من 8 - 14 كانون الأول/ ديسمبر: 22 قتيلا.

من 15 - 21 كانون الأول/ ديسمبر: 32 قتيلا.

من 22 - 28 كانون الأول/ ديسمبر: 14 قتيلا.

وبحسب الأرقام الإسرائيلية المعلنة، فإن الأسبوع الأول للتوغل البري في قطاع غزة الذي بدأ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهد مقتل 31 جنديا إسرائيليا. والمعدل الأسبوعي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، يبلغ21 قتيلا في الأسبوع.

في الأول من نوفمبر سقط أكبر عدد من القتلى

وكذلك تظهر الأرقام أن اليوم الذي سجل أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي كان في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 15 جنديا في يوم واحد، من بينهم 11 باستهداف ناقلة جنود كانت تقل عناصر من كتيبة "تسافار" التابعة للواء "غفعاتي".

كما شهد يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقتل عشرة جنود في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قتل عشرة جنود كذلك من بينهم تسعة قتلوا في معارك وكمائن نصبتها المقاومة الفلسطينية للاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل تسعة جنود آخرين في القتال الذي دار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة. والأسبوع الوحيد الذي لم يُقتل فيه أي جندي، هو أسبوع الهدنة الذي تم خلاله إطلاق سراح حوالي 120 رهينة.

لواء غولاني أكثر الوحدات العسكرية تضررا

وبحسب المعطيات فإن لواء غولاني كان أكثر الوحدات العسكرية تسجيلا للخسائر البشرية، وبلغت حصيلة قتلى اللواء نحو 82 ضابطا وجنديا. وأبرز الوحدات العسكرية التي سجلت خسائر بشرية هي:

"غولاني": 82 قتيلا.

سلاح حماية الحدود: 65 قتيلا.

"غفعاتي": 32 قتيلا.

"ناحال": 31 قتيلا.

لواء المظليين: 25 قتيلا.

لواء "الكوماندوز" (عوز): 26

اللواء السابع المدرع: 23.

توزيع القتلى على الجبهات:

النقب الغربي ومنطقة "غلاف غزة": 316 قتيلا.

قطاع غزة: 170 قتيلا.

جبهة لبنان: 8 قتلى.

الضفة المحتلة: 3 قتلى.

المناطق الـ48: 4 قتلى، معظمهم في حوادث سير أثناء العودة أو الذهاب إلى الجبهة.

مقارنة مع الحروب الإسرائيلية السابعة:

بناء على المعطيات الرسمية الإسرائيلية، قتل في الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة 501 ضابط وجندي في جيش الاحتلال، وللمقارنة مع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في حروبه السابقة.