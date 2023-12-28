تقرير: 62.7% من الفقراء بالمجتمع العربي يعيشون بظل انعدام أمن غذائي

تقرير الفقر للتأمين الوطني: نسبة العرب الذين يشعرون بأنهم فقراء أعلى بـ5.6 مرات عن نسبة اليهود الذين يشعرون بذلك* 20% من سكان إسرائيل عاشوا، العام الماضي، في ظل فقر، ونصفهم هم أشخاص يعملون

أفاد "تقرير الفقر وانعدام المساواة" في إسرائيل الذي أصدرته مؤسسة التأمين الوطني اليوم، الخميس، بأن 1.98 مليون شخص عاشوا في ظل الفقر، في العام 2022 الفائت، ويشكلون قرابة 20% من السكان ونصفهم تقريبا، أي 949 ألفا هم أشخاص يعملون.

ووفقا لاستطلاع تضمنه "تقرير الفقر"، فإن 30.9% من السكان البالغين عاشوا، العام الماضي، في ظل انعدام أمن غذائي لأسباب اقتصادية، بينهم 12.6% عاشوا في ظل انعدام أمن غذائي منخفض جدا و18,3% في ظل انعدام أمن غذائي منخفض.

وترتفع نسبة الفقراء في المجتمع العربي الذين عاشوا في ظل انعدام أمن غذائي إلى 62.7%، ونصفهم تقريبا عاش في ظل انعدام أمن غذائي منخفض جدا. وهم يشكلون نحو 40% من الذين يعيشون في ظل انعدام أمن غذائي.

متشرد يبيت في الشارع في تل أبيب (أرشيف - Getty Images)

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة العرب الذين يشعرون بأنهم فقراء أعلى بـ5.6 مرات عن نسبة اليهود الذين يشعرون بذلك.

وتبين من الاستطلاع أن 17.5% من السكان في إسرائيل تنازلوا عن شراء دواء بموجب وصفة طبية، وهذه النسبة أعلى بـ0.9% عن العام 2021؛ وارتفعت نسبة الذين تنازلوا عن وجبة طعام ساخن مرة كل يومين بـ3% ووصلت إلى 15.9%.

وتبلغ نسبة العرب الذين عاشوا العام الماضي في الأسر التي دخلها أدنى من خط الفقر 39%، والحريديين 35.3% واليهودي غير الحريديين 14%.

وأضاف التقرير أن 21% من الذين يتلقون مخصصات إعاقة كاملة هم فقراء، وكذلك 21% من الذين يتلقون مخصصات الأولاد، و15% من الذين يتلقون مخصصات البطالة.

والمدن العشر الأكثر فقرا والتي يزيد عدد سكانها عن 80 ألفا، هي القدس، بيت شيمش، بني براك، اللد، أشدود، بئر السبع، حيفا، بات يام، وكذلك مستوطنة "موديعين عيليت".

وأشار تقرير التأمين الوطني إلى أن معدلات الفقر في إسرائيل هي بين أعلى المعدلات في الدول المتطورة، وتحتل إسرائيل المرتبة الثانية، بعد كوستاريكا، من حيث معدلات الفقر بين الأفراد والأطفال.