رئيس الموساد يهدد باغتيال جميع المشاركين في "طوفان الأقصى"

وجه رئيس الموساد، دافيد برنياع، الأربعاء، تهديدات ضمنية باغتيال المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، بما في ذلك على مستوى الدفع والتخطيط، وذلك في تصريحات اعتبرت تعليقا ضمنيا على جريمة اغتيال العاروري.

هدد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الأربعاء، باغتيال وقتل جميع المشاركين في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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جاءت تصريحات رئيس الموساد خلال مشاركته في جنازة الرئيس الأسبق للموساد"، تسفي زامير، في ما اعتبرته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") تعليقا ضمنيا من قبل برنياع على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، أمس.

وقال برنياع "فلتعرف كل أم عربية أنه إذا كان ابنها مشاركا في مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنه سيدفع حياته ثمنا لما اقترفت يداه".

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تنفيذ الاغتيال باستخدام طائرة مُسيرة استهدف مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية. في حين أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية في حالة جاهزية عالية ومستعدة لأي سيناريو.

وتابع برنياع "نحن في خضم حرب، والموساد اليوم كما كان قبل 50 عامًا، ملتزم بمحاسبة القتلة الذين اجتاحوا غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك المخططون والمحركون للهجوم".

وأضاف "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، كما حدث بعد عملية ميونيخ، ولكن أيدينا ستمسك بهم في أي مكان سيكونون فيه"، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق بها مسؤول إسرائيل تهديدات باغتيال قادة حماس.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبا لتصعيد القتال مع حزب الله، اليوم الأربعاء، بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العاروري، في غارة جوية لمسيرة إسرائيلية بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

وعند سؤاله عن اغتيال العاروري في لبنان، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أمس، إن الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو"، مشددا على أنه "نركز وسنركز على قتال حماس".

واغتالت إسرائيل العديد من كبار قادة حماس على مدار سنوات، لكن يخلفهم قادة جدد غيرهم بسرعة، الأمر الذي لم يؤثر عمليا على الحركة.