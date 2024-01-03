"Wizz Air" للطيران تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى آذار على الأقل

أجرت هيئة المطارات منتصف الشهر الماضي محادثات مع العاملين في مطار بن غوريون في تل أبيب، وأعلنت قرار تسريح نحو 600 عامل إلى إجازة غير مدفوعة، كما سيتم تقليص حجم الوظائف لـ1000 عامل إلى نحو 75%.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، صباح اليوم الأربعاء، أن شركة "Wizz Air" للطيران منخفض التكلفة، ستعلن خلال الأيام المقبلة عن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى شهر آذار/ مارس على الأقل.

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وبحسب التقديرات، فإن عشرات آلاف الإسرائيليين الذين شروا تذاكر طيران مسبقا سيتضررون، ويُشار إلى أن الشركة تطير من إسرائيل إلى عشرات الوجهات في أوروبا.

وفي هيئة المطارات الإسرائيلية كانوا يأملون أن تعود الشركة لتستأنف رحلاتها، ومن ثم سيدفع ذلك المزيد من شركات الطيران للعودة لتسيير رحلاتها في أعقاب عودة "ويز إير".

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، ألغت شركة طيران "ريان إير" جميع رحلاتها من جميع الوجهات إلى إسرائيل حتى شباط/ فبراير 2024.

وكانت قد أوقفت الشركة منخفضة التكلفة رحلاتها إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأجلت منذ ذلك الحين تاريخ استئناف الرحلات ثلاث مرات. كما من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين خططوا للسفر إلى أوروبا، بل وربما يدفع شركات أخرى منخفضة التكلفة إلى إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، بما في ذلك "EasyJet" وغيرها.

وأجرت هيئة المطارات منتصف الشهر الماضي محادثات مع العاملين في مطار بن غوريون في تل أبيب، وأعلنت قرار تسريح نحو 600 عامل إلى إجازة غير مدفوعة، كما سيتم تقليص حجم الوظائف لـ1000 عامل إلى نحو 75%.

ويُذكر أن هناك 4600 عامل يعملون في المطار، لكن بعد القرار سيبقى حوالي 3000 فقط بوظيفة كاملة، و1000 منهم إلى وظائف بدوام جزئي.