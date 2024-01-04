الحرب على غزة: وفد من الشاباك زار مصر خلال الأسبوع الجاري

في ظل الدعوات الإسرائيلية لاحتلال المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة المحاصر، وتصريحات غالانت حول محادثات مصرية إسرائيلية، لبحث إمكانية إقامة "عائق حدودي متطور يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية"، وفد من الشاباك زار القاهرة الأسبوع الجاري.

زار وفد من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، وأجرى مباحثات مع المسؤولين في المخابرات المصرية حول الترتيبات الأمنية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى تطور المفاوضات حول صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، وقالت إن وفدا من الشاباك لم يضم رئيس الجهاز، رونين بار، وصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى القاهرة، واجتمعوا مع نظرائهم في المخابرات العامة المصرية، في ظل التقارير الإسرائيلية عن عزم الاحتلال فرض سيطرته الأمنية على محور فيلادلفيا، بين قطاع غزة ومصر.

وأوضحت القناة أن المباحثات بين المخابرات المصرية والمسؤولين في الشاباك تركزت حول "مستقبل منطقة رفح"، بالإضافة إلى "ترتيبات التفتيش الأمني في معبر رفح"، وبشكل رئيسي، وفقا للقناة، بحث الجانبان "قضايا المتعلقة بالمفاوضات حول صفقة رهائن، وكذلك القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة".

وتنص الخطة التي أعدها وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، لمستقبل غزة أو ما بات يعرف في الخطاب الإسرائيلي بـ"اليوم التالي" للحرب على القطاع، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم، الخميس، على أن إسرائيل ستنفذ "عملية مشتركة مع مصر" بالتعاون مع الولايات المتحدة، بهدف "العزل الفعال للحدود بين غزة ومصر".

ووفقا للمخطط، فإن إسرائيل تعتزم "عزل المناطق الحدودية بالوسائل التكنولوجية والمادية، في ظل سيطرة مشتركة - إسرائيلية مصرية - على دخول البضائع لقطاع غزة"، وتصر إسرائيل على "ضلوعها المباشر بالتفتيش الأمني لكافة البضائع التي قد تدخل إلى قطاع غزة عبر مصر.

يذكر أن غالانت، كان قد كشف عن محادثات مع القاهرة لبحث إمكانية إقامة "عائق حدودي متطور يشمل وسائل تكنولوجية" يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية، في محاولة لإحباط عمليات تهريب أسلحة مزعومة، فيما قال إن إسرائيل لا تعتزم "حاليا" احتلال مدينة رفح ومحور فيلادلفيا.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال مشاركته في جلسة خاصة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، الأسبوع الماضي، أجاب خلالها على استفسارات أعضاء اللجنة حول سير العمليات العسكرية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على جبهات أخرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن غالانت أخطر أعضاء اللجنة البرلمانية أن إسرائيل تجري اتصالات مع الجانب المصري لبناء "عائق متطور" على طول محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء، "يتضمن وسائل تكنولوجية"، وذلك في معرض رده على "الانتقادات الموجهة إلى عمليات التهريب المتكررة للأسلحة من مصر إلى قطاع غزة".

بدورها، نقلت القناة 14 عن غالانت قوله إن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا. سننفذ عمليات في المدينة، وسنستخدم مختلف الوسائل لمنع عمليات التهريب".