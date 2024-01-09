هرتسوغ يهاجم جنوب إفريقيا على خلفية الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

خلال استقباله لوزير الخارجية الأميركي، بلينكن، الرئيس الإسرائيلي يهاجم جنوب إفريقيا على خلفية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة، ويقول إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من هذه الدعوى.

هاجم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، جنوب إفريقيا، على خلفية الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حربها على قطاع غزة المحاصر.

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جاء ذلك خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ انتقد هرتسوغ جنوب إفريقيا بسبب إقامتها للدعوى التي من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الخاصة بها يوم الخميس المقبل، فيما شكر واشنطن على دعمها لإسرائيل.

وقال هرتسوغ إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.

وفي ظل الضغوط مطالب واشنطن بـ"تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة"، وعلى خلفية الدعوى القضائية ضد إسرائيل في لاهاي، قال هرتسوغ: "إننا نبذل قصارى جهدنا في ظل الظروف المعقدة لعدم إيذاء المدنيين".

وادعى أن الاحتلال الإسرائيلي ينبه المدنيين قبل استهداف منازلهم في القطاع، وقال: "نحن نتصل بهم ونوزع مناشير تحذيرية، ونستخدم جميع الوسائل التي يسمح بها القانون الدولي لنقل السكان"، في إشارة إلى إجلائهم قسرا عن منازلهم.

وأضاف "نفعل كل ما بوسعنا حتى نتمكن من إزالة التهديد الكبير تحت الأرض الموجود في منازلهم وغرف نومهم ومساجدهم".

ويجتمع وزير الخارجية الأميركي، الذي وصل إلى تل أبيب الليلة الماضية قادما من السعودية، مع المسؤولين الإسرائيليين في مسعى للحيلولة دون تحول الحرب على قطاع غزة إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

وقال بلينكن إنه سيضغط على حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

ويعتزم بلينكن، الوافد من السعودية، الضغط على حكومة نتنياهو بشأن مصير قطاع غزة، بناء على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.

وقبيل وصول بلينكن إلى إسرائيل، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعمل "بهدوء" على دفع إسرائيل لتقليص انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا محتجّون دعوا لوقف لإطلاق النار في غزة.

وبحث بلينكن في محطاته في السعودية والأردن والإمارات خلال الأيام الماضية، كيفية منع انفجار الوضع على نطاق أوسع، لا سيّما مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان والهجمات التي ينفذها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.