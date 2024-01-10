استئناف الاتصالات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

إسرائيل وحركة حماس طرحتا مقترحات لاستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل، لكن كلا الجانبين رفضا مقترح الجانب الآخر. وكانت هذه المفاوضات قد توقفت في أعقاب اغتيال إسرائيل القيادي في حماس، صالح العاروري، في بيروت.

التقى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة أمس، الثلاثاء، وبحثا إمكانية استئناف محاولات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني ثلاثة مصادر بينهم مصدر أميركي اليوم، الأربعاء.

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وامتنع البيت الأبيض والحكومة القطرية عن الإعلان عن زيارة ماكغورك للدوحة، كما لم تُنشر أي تفاصيل حول مضمون اللقاء.

وحسب "واللا"، فإن إسرائيل وحركة حماس طرحتا مقترحات لاستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل، لكن كلا الجانبين رفضا مقترح الجانب الآخر. وكانت هذه المفاوضات قد توقفت في أعقاب اغتيال إسرائيل القيادي في حماس، صالح العاروري، في بيروت.

وفي سياق استئناف المفاوضات لصفقة التبادل، أجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، اتصالات مع قيادة حركتي حماس والجهاد، بشأن صفقة تبادل الأسرى معن مع إسرائيل.

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات تجددت بعد زيارة الوفد الإسرائيلي للقاهرة أمس الثلاثاء، والتي جاءت بمقترح معدل، بحسب التقرير، وتضمن بنودا جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار، ومراحل المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن الجانب المصري طلب من الفلسطينيين إرسال ممثلين إلى القاهرة بشكل عاجل، كما تم التواصل مع الوسطاء القطريين.

يشار إلى أن حركة حماس نفذت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، هجوما على مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة، احتجز خلاله نحو 240 إسرائيليا أُطلق 100 منهم فيما بعد، بمقتضى صفقة تبادل مع إسرائيل أطلق فيها عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.