غارات إسرائيليّة على مواقع في جنوبيّ لبنان وقذائف تستهدف محيط المستشفى بميس الجبل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا معاديا (إسرائيليا)، استهدف ميس الجبل، كما أُطلقت قذائف على محيط المستشفى الحكومي، واحترق منزل في منطقة الطراش".

شنّ الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدف مواقع وقوات تابعة لحزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا معاديا (إسرائيليا)، استهدف ميس الجبل، كما أُطلقت قذائف على محيط المستشفى الحكومي، واحترق منزل في منطقة الطراش".

واستشهد عنصران في طواقم الإنقاذ وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف، أمس الخميس، مركزا للدفاع المدني في بلدة حانين جنوبي لبنان؛ كما شن جيش الاحتلال غارات على مواقع وبلدات الجنوب اللبناني، في حين أعلن حزب الله استهداف قوات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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