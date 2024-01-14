تحذيرات للحكومة الإسرائيلية من عواقب تقليص الخطة الخمسية للمجتمع العربي

التحذيرات جاء من خلال رسائل وجهها إلى الحكومة كل من الشاباك ووزير المساواة الاجتماعية ورئيس طاقم مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي* الشاباك: تقليص ميزانيات المجتمع العربي ينطوي على "تهديد إستراتيجي" في المدى البعيد

مظاهرة في الناصرة ضد زيارة نتنياهو للمدينة، في العام 2021 (Getty Images)

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الحكومة من أن تقليص كبير في الميزانيات للمجتمع العربي ينطوي على "تهديد إستراتيجي" في المدى البعيد، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد.

وتقضي خطة الحكومة الإسرائيلية بتقليص مبلغ 1.1 مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي.

وجاء في رسالة الشاباك أن التقليص الواسع في ميزانيات المجتمع العربي سيؤدي إلى "نقل رسالة إلى المواطنين العرب حول غياب التزام تجههم من جانب الحكومة، وسيلحق ضررا بالسلطات المحلية التي تشكل القيادة الفعالة الوحيدة اليوم في المجتمع العربي، وسيمس بمكافحة الجريمة وتزايد الأسلحة في المجتمع العربي، والتي تتسلل اليوم أيضا إلى المجتمع اليهودي وتستهدف الأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل".

وأضافت رسالة الشاباك أن "المس بتقليص الفجوات لـ20% من سكان إسرائيل سيؤدي في المدى البعيد إلى إضعاف الحصانة الاجتماعية للمجتمع كله".

واعتبر الشاباك أن "المسّ بالخطط سيلحق ضررا بالزخم الإيجابي والفرص لدفع تحولات أسرلة في صفوف البدو. وفي الجانب الأمني، فإن المس بتقدم التعليم والبنية التحتية إلى جانب غياب مواجهة الجريمة سيدف المزيد من الشبان إلى مسارات حياة ليست اعتيادية".

وتابع أن "زيادة الاغتراب والشعور بعدم الانتماء الملزمة من جانب الدولة، سيؤدي إلى تعاظم الغضب على الدولة، وإلى تبني هويات ليست إسرائيلية وزيادة احتمالات العنف على خلفية قومية. وغياب مواجهة الجريمة والسلاح يمكن أن يؤدي إلى تسلل أسلحة إلى منظمات إرهابية".

وختم الشاباك رسالته بأنه "نعتقد أن تقليصا كبيرا في الخطة الخمسية سيؤدي إلى إلحاق ضرر إستراتيجي بأمن الدولة والمناعة القومية لمجمل مواطني إسرائيل، ولذلك نوصي بعدم المسّ بتمويل الخطة الخمسية للوسط العربي".

وأضافت "كان" أنه سبقت رسالة الشاباك رسالتان أرسلهما إلى الحكومة كل من وزير المساواة الاجتماعية، عَميحاي شيكلي، ورئيس طاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، روئي كاحلون.