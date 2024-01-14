مصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، سموتريتش: "ستحول لضحايا الإرهاب"

بحسب قوله، "سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف، وسنواصل السياسة التي قررت على أساسها وقف تمويل الإرهابيين".

أصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب على أن تحول لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا بعمليات مسلحة منسوبة إلى الفلسطينيين.

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وقال سموتريش "لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز أموال الإرهابيين التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وبحسب قوله، "سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف، وسنواصل السياسة التي قررت على أساسها وقف تمويل الإرهابيين".

وعقب معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة أمن الاحتلال، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة.

وكتب سموتريش في رسالته إلى نتنياهو "بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس في مدن ‘غلاف غزة‘ يوم السبت الأسود، لم تجد السلطة الفلسطينية أنه من المناسب أن تنأى بنفسها عن هذه الأعمال البربرية".

وأضاف "بل إن المسؤولين في السلطة أعربوا عن دعمهم للمذبحة... علاوة على ذلك، تعمل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وأضاف أن هذه الإجراءات تثبت أن السلطة الفلسطينية "منظمة داعمة للإرهاب، وبالتالي، يتم استخدام الأموال لتمويل النشاط ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل.