نتنياهو: الحرب على غزة ستستمر في العام 2025

أقوال نتنياهو جاءت خلال اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في "غلاف غزة"، وادعى أنها تستند إلى تقديرات للوضع الحالي، وأيد عدم عودة سكان "غلاف غزة" إلى بيوتهم قبل العطلة الصيفية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في "غلاف غزة"، أمس الثلاثاء، إنه بحسب التقديرات للوضع الحالي، فإن الحرب على غزة ستستمر في العام 2025 أيضا، وفق ما ذكرت القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، إلى أن "نتنياهو يكرر اللازمة الجوفاء أنه ’سنحارب حتى الانتصار’، لكن بالنسبة له ينبع ذلك بالأساس من اعتبارات بقائه السياسي. فنتنياهو يعلم أنه بالرغم من التأييد المتزايد لدى الجمهور لصفقة تبادل أسرى (مع حماس) تشمل تنازلات صعبة، فإن خطوة كهذه ستفكك حكومته من الداخل، لأن شركائه من اليمين المتطرف سينسحبون منها".

وطالب رؤساء السلطات المحلية بوقف إجراءات إعادة سكان "غلاف غزة" إلى بيوتهم، على أن تبدأ عودة كهذه في العطلة الصيفية، وقبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة.

كذلك طالب رؤساء السلطات المحلية بالاستمرار في منح هؤلاء السكان هبات للمكوث في الفنادق إلى حين عودتهم إلى بيوتهم. وقال نتنياهو إنه يؤيد موقفهم بإرجاء عودة السكان بنصف سنة، حسب القناة 12.

وأضاف نتنياهو أنه أوعز بوضع خطة بهذا الخصوص، وتعهد لرؤساء السلطات المحلية بتقديم رد على مطالبهم لاحقا.

وجاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، لسكان البلدة أن "رئيس الحكومة أوعز للطواقم المهنية ببحث الاستمرار في تمويل المكوث في مراكز الإيواء ومواصلة دفع هبة السكن حتى بداية شهر تموز/يوليو لأي مواطن يوافق على إنهاء السنة الدراسية الحالية في المركز الذي يقيم فيه وعلى تمديد هبة التأقلم لأي مواطن يختار العودة إلى بيته".