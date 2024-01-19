سويسرا: شكاوى جنائية ضد هرتسوغ بشأن جرائم ضد البشرية

الشكاوي قدمت على خلفية الحرب على غزة، وخلال مشاركة هرتسوغ بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولم يعلن الادعاء السويسري هوية مقدمي الشكاوى لكنه وصفها بأنها "تحرك قضائي ضد جرائم ضد البشرية"

هرتسوغ في منتدى دافوس، الإثنين الماضي (أ.ب.)

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا اليوم، الجمعة، أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري "إننا نؤكد تلقي الوثائق المتعلقة باتهامات بمخالفات جنائية وسيتم النظر في الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

ولم تتم الإشارة إلى هوية الجهات التي قدمت الشكاوى، لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يشتبه بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى، أفاد بأن عددا من الأفراد وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية ضد هرتسوغ بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحربها على غزة، وطالب بإصدار قرار بوقف العمليات القتالية في قطاع غزة.



وفيما يتعلق بحصانة هرتسوغ، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة" بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة".