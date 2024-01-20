نتنياهو يثني على ريغيف بعد مهاجمتها رئيس الأركان: "عمل جيد"

في أعقاب اجتماع الكابينيت المشحون الذي شهد مشادة كلامية حادة بين وزراء في حكومة نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، موظف رفيع المستوى سمع نتنياهو يقول للوزير ريغيف، التي هاجمت هليفي بعنف، "كل الاحترام، لقد قمت بعمل جيد".

أثنى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وزير المواصلات، ميري ريغيف، في أعقاب الهجوم الذي شنته على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، معتبرا أنها أدت "عملا جيدا".

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جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، لتسلط مزيدا من الضوء على كواليس الهجوم الذي شنه وزراء في حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم ريغيف، على رئيس الأركان، في أعقاب التقرير عن تشكيله لجنة للتحقيق بإخفاق الجيش في منع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن موظفا رفيع المستوى شارك في اجتماع للكابينيت عقد يوم الخميس 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، شهد هجوما حدا على رئيس الأركان الإسرائيلي، إثر الأنباء عن تشكيل لجنة للتحقيق، سمع نتنياهو يتحدث إلى ريغيف ويقول لها: "كل الاحترام يا ميري، لقد قمت بعمل جيد".

وبحسب التقرير، فإن هذا الموظف الرفيع أبلغ المسؤول عنه، ومن هنا انتشر الخبر في الأوساط السياسية والمهنية ونشأ الاعتقاد بأن الهجوم الذي تعرض له هليفي من وزراء مقربين من نتنياهو كان مخططًا له وبإيعاز من نتنياهو شخصيا، الذي ظل صامتا خلال الجلسة واكتفى بتوجيه ملاحظة لرئيس الأركان، إلى أن أنهى الاجتماع في مرحلة معينة.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو ومكتب ريغيف التقرير، وشدد مكتب رئيس الحكومة على أن نتنياهو "لا يعطي تعليمات للوزراء بشأن ما سيقولونه في اجتماع مجلس الوزراء، كما أنه لم يجرِ محادثة مع الوزيرة ريغيف سواء قبل أو أثناء أو بعد جلسة الكابينيت"؛ فيما اعتبر مكتب ريغيف أن ما أوردته القناة تقرير كاذب.

وجاء في التفاصيل أن ريغيف تقلق قصاصة ورق خلال الاجتماع، وبعدها أخبرت الحاضرين عما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها بشأن تشكيل الجيش لجنة للتحقيق في إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على رأسها وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز.

وخلال الجلسة، شرعت ريغيف بالإضافة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، هجوما على رئيس الأركان، وطالبت ريغيف من هليفي توضيحات بشأن لجنة التحقيق التي قرر تشكيلها، وقالت: "هذا أمر لا يمكن تصوره، أنا غاضبة جدا من الجيش".

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو لرئيس الأركان الإسرائيلي: "في بعض الأحيان عليك الإصغاء للوزراء"؛ فيما قالت ريغيف: "لدينا العديد من التساؤلات حول سلوك الجيش، وحول ما حدث، لكننا نستمر في القول لأنفسنا: هذا ليس الوقت المناسب وإنما وقت الحرب، وأنتم قررتم بدء التحقيق في هذا الوقت؟".