القسام لعائلات المختطفين الإسرائيليين: الخيار لكم توابيت أم أحياء؟!

جاء في الرسالة التي وجهتها كتائب القسام باللغات العبرية والإنجليزية والعربية: "إلى عائلات الأسرى، الخيار لكم في توابيت أم أحياء.. حكومتكم تكذب، الوقت ينفد".

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، رسالة جديدة عبر حسابتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وجهتها إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين بالأسر في قطع غزة.

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وجاء في الرسالة التي وجهتها كتائب القسام باللغات العبرية والإنجليزية والعربية: "إلى عائلات الأسرى، الخيار لكم في توابيت أم أحياء.. حكومتكم تكذب، الوقت ينفد".

يأتي ذلك، فيما يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع ممثلي عائلات المختطفين الإسرائيليين بغزة، علما أن هذا اللقاء العاشر بينهم.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "نتنياهو ليس لديه الكثير ليقدمه لعائلات المختطفين".

وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات صحفية إن "حماس لا تريد إبقاء المحتجزين لديها وهي معنية بصفقة تبادل جديدة".

وأضاف أبو مرزوق: "في نهاية الأمر إسرائيل تريد الوصول إلى صفقة لأنها فشلت خلال أكثر من 100 يوم بالوصول إلى المحتجزين بالقوة، هي تستطيع الحصول عليهم عبر صفقة معنا أو كجثث".

وسبق أن كشفت كتائب القسام النقاب عن مقتل ما لا يقل عن 63 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية بسبب قصف إسرائيلي من سلاح الجو والمدفعية لأماكن احتجز فيها أولئك الأسرى.

وبثت في عدة فيديوهات، رسائل مصورة لجنود أسرى قبل وبعد القصف، وآخرين قالت إن الاتصال انقطع بالخلايا التي كانت مسؤولة عن تأمين الحماية لهم بعد قصف إسرائيلي.

يأتي ذلك، فيما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في عدة مواقع بما في ذلك أمام منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قيسارية، لمطالبته بالعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح بـإعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر.