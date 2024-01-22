اعتقال 14 مشتبها بينهم جنود وضباط بإصدار تصاريح لعمال من الضفة بآلاف الشواكل

يستدل من التحقيق أن المشتبه به كان يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت مهمتهم العثور على فلسطينيين مهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل وجمع الأموال منهم.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، 14 مشتبها من البلاد والضفة بالتجارة وإصدار تصاريح دخول لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الشواكل لكل تصريح.

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يأتي ذلك بعد أن داهمت قوات من الشرطة صباح اليوم منازل المشتبه بهم في عدة بلدات في البلاد والضفة الغربية المحتلة، وجرى اعتقالهم للتحقيق.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في القدس المحتلة بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وجاء في بيان للشرطة، أن "القضية جرى الكشف عنها بعد تحقيق سري أجري خلال العام الماضي بالتعاون مع الشرطة العسكرية ووحدة ’يهلوم’ في سلطة الضرائب ضد عدد من المشتبهين بينهم ضباط وجنود نظاميون ومتقاعدون، على خلفية قيامهم بإصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل على نطاق واسع مقابل دفع آلاف الشواكل لكل تصريح".

وأضاف أن "المشتبه المركزي في القضية من سكان مدينة سخنين (53 عاما)، حيث قام بالإتجار بتصاريح الدخول لإسرائيل مقابل المال بواسطة ابنه الذي يخدم بشكل نظامي في الجيش في معبر ’شاعر أفرايم’، بحجة دخول إسرائيل للعمل الزراعي في منطقة التماس".

ويستدل من التحقيق أن المشتبه به كان يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت مهمتهم العثور على فلسطينيين مهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل وجمع الأموال منهم؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

وبحسب بيان الشرطة، فإن "المشتبه بهم أحيلوا للتحقيق للاشتباه في تلقيهم الأموال بواسطة الاحتيال والرشوة والوساطة في رشوة موظف عام، غسيل أموال والابتزاز تحت التهديد".