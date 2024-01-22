تقارير: عرض إسرائيلي متعدد المراحل لتبادل الأسرى ووقف طويل لإطلاق النار

في ما اعتبره مسؤول إسرائيلي "انتقال عملي للمرحلة الثالثة من الحرب في جميع أنحاء قطاع غزة"، وفي ظل الضغوط الداخلية والخارجية على نتنياهو، إسرائيل تقدم خطوطا عريضة للوسطاء، تشمل صفقة متعددة المراحل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

تحدثت تقارير صحافية، مساء الإثنين، عن خطوط عريضة قدمتها إسرائيل تشمل صفقة متعددة المراحل في إطار المفاوضات غير المباشرة التي يقودها الوسطاء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، تشمل هدنة لشهرين في قطاع غزة، وتبادل أسرى يتم بموجبها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة.

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وجاءت هذه التقارير في أعقاب تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقده في وقت سابق، الإثنين، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال خلالها إن إسرائيل بادرت إلى تقديم عرضها الخاص عبر الوسطاء لحركة حماس، مشيرا إلى مصادقة "كابينيت الحرب" على هذا العرض.

كما تأتي هذه التقارير على خلفية الضغوط المتصاعدة التي تشكلها الاحتجاجات في إسرائيل، وتوجهات الإدارة الأميركي، للحكومة الإسرائيلية، بمطلب المضي قدما في المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة للإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، وفي إطار النقاش حول مستقبل القطاع، وبالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي، بريت ماكغورك، للمنطقة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الإسرائيلية التي "قد تشكل أساسا للمفاوضات" تشمل صفقة تنفذ على "ثلاث أو أربع مراحل، على أن تشمل كل مرحلة تبادلا للأسرى بما يشمل أسرى فلسطينيين بمحكوميات عالية، ووقف إطلاق النار لفترات طويلة".

وتتضمن الخطوط العريضة أو المبادئ التوجيهية الإسرائيلية، بحسب القناة 13، "موافقة إسرائيلية على إحداث تغيير في انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما يشمل تغييرات في توزيع القوات والانسحاب من أماكن معينة، دون الالتزام بإنهاء القتال".

وفي ما يتعلق بمراحل تبادل الأسرى، فإن إسرائيل معنية بأن يتم ذلك "على ثلاث مراحل، تشمل الأولى ‘تبادل إنساني‘ يشمل النساء الأحياء وكبار السن"، وقالت القناة إنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم ذلك في مرحلة واحدة أو أن يتم تقسيمه على مرحلتين".

وأضافت القناة أن "المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح الشبان، على أن تشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود وتسليم الجثث"، وشددت القناة على أن الحديث عن "مجرد مبادئ تمت صياغتها في إسرائيل، ولا يوجد مخطط أو صفقة ملموسة، ولا يوجد أي اقتراح من حماس في الأيام الأخيرة".

وفي وقت لاحق، قال مسؤول إسرائيلي تحدث تعليقا على الخطوط العريضة الإسرائيلية للإفراج عن المحتجزين في غزة، إن ذلك "يعبر عمليا عن الانتقال للمرحلة الثالثة (من الحرب على غزة) في جميع أنحاء القطاع"، وأضاف أنه "يأملون في إسرائيل أن يتم تحريك هذه العملية قريبًا".

وادعت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، أنه تم إحراز "تقدم" في المفاوضات غير المباشرة التي تجريها إسرائيل مع حركة حماس بوساطة قطرية، في أعقاب "زحزحة في موقف" حماس، مشيرة إلى مفاوضات حول عرض جديد مقدم من الجانب الإسرائيلي.

وتحدثت القناة الرسمية الإسرائيلية عن صفقة "متعددة المراحل، تشمل، في المرحلة الأولى، إطلاق سراح أسرى من غير الجنود (النساء والأطفال والمرضى المزمنين). وفي المقابل، تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاب تكتيكي ومحدود لقواتها من عدة مناطق في القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وبحسب القناة، فإن إسرائيل "كانت تتوقع أن تتلقى اليوم (الإثنين) ردا من قطر حول موقف حماس من الخطوط العريضة المقدمة، ولكن ذلك سيتأجل لمدة يوم أو يومين، بحسب الأنشطة العسكرية المكثفة للجيش الإسرائيلي في منطقة خانيونس".

ونقلت "كان 11" عن مسؤول رفيع قوله "إننا نرصد تحولًا في موقف حماس ونحن متفائلون. لكن كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة"، كما نقلت عن مصدر آخر قوله إن "قطر تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى هذه الصفقة". وادعت القناة أن الوسطاء باتوا يرصدون "مرونة في مطلب حماس بربط أي صفقة بإنهاء الحرب" على غزة.

بدوره، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن العرض الإسرائيلي المزعوم الذي قدم مؤخرا لحركة حماس من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن "وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".

ولفت الموقع إلى أن العرض الإسرائيلي يتجاهل شرط حماس بإنهاء الحرب كشرط لأي صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، إلا أنه يتضمن أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب المتواصلة منذ 108 أيام.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "كابينيت الحرب" وافق قبل نحو عشرة أيام على الخطوط العريضة للمقترح الجديد، ولفتوا إلى أن الحديث عن عرض مختلف عن المقترحات التي تمت مناقشتها مؤخرا. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم ينتظرون رد حماس، وعبروا عن "تفاؤل حذر بشأن القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة".

وينص العرض الإسرائيلي، وفقا لـ"أكسيوس"، على إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين على قيد الحياة في قطاع غزة وإعادة جثث الأسرى القتلى على عدة مراحل. وقال المسؤولون إن المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والمحتجزين الذين بحالة طبية صعبة.

وتشمل المراحل التالية، وفقا للتقرير، "إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنديات وجثث الرهائن، على أن تنظم هذه المراحل خلال فترة قد تصل إلى شهرين. وسيتم الاتفاق مسبقا على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم مقابل كل فئة من الرهائن، ومن ثم التفاوض على هوية الأسرى الذين سيتم تحريرهم".