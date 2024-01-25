عائلات الرهائن: نتنياهو سرب أقواله وافتعل أزمة مع قطر

"على الكابينيت ملقى واجب منع أزمة (مع قطر) وتشكيل خطر على حياة المخطوفين، وأن يوقف هذا الجنون. وتجري الآن حملة منظمة ضدهم ولها هدف واحد: شرعنة التخلي عن المخطوفين الموجودين لدى حماس"

متظاهرون في تل أبيب، أمس، يطالبون بوقف الحرب وتنفيذ صفقة تبادل أسرى (Getty Images)

اتهمت هائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتسريب تسجيلات من لقاء نتنياهو معهم، التي نشرتها القناة 12 أول من أمس. وتسببت أقوال نتنياهو بأزمة بين إسرائيل وقطر، الوسيط في صفقة تبادل الرهائن والأسرى، بعدما ادعى أن قطر لا تمارس ضغوطا كافية على حركة حماس.

وجاء في بيان طاقم عائلات الرهائن أن "جميع المحادثات خلال اللقاءات مع رئيس الحكومة يسجلها مكتبه ومقربون منه يتواجدون في اللقاءات. وتؤخذ الهواتف من العائلات في اللقاءات منذ دخولها. والقرار حول تسريب معلومات تتعلق بالصفقة والوسطاء فيها، يتخذه مكتب رئيس الحكومة".

وأضاف البيان أن "حقيقة أنه تمت المصادقة على أن تنشر الرقابة العسكرية هذه الأمور هو أمر خطير ويدل على فقدان ترجيح الرأي، وعلى الكابينيت ملقى واجب منع أزمة (مع قطر) وتشكيل خطر على حياة المخطوفين".

وتابع بيان عائلات الرهائن أن "القرار بعدم استخدام الرقابة العسكرية وتشكيل خطر على حياة المخطوفين بعد التخلي عنهم في 7 أكتوبر، هو جريمة. ونطالب الكابينيت بأن يوقف هذا الجنون والعمل بشكل مسؤول من أجل إنقاذ حياة 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم وخُطفوا، وتجري الآن حملة منظمة ضدهم ولها هدف واحد: شرعنة التخلي عن المخطوفين الموجودين لدى وحوش حماس".

وقال نتنياهو لعائلات الرهائن في التسجيل المسرّب: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة ضغط".

وتابع نتنياهو: "أولا وقبل كل شيء، العامل الأول هو قطر. الآن، عندما أتحدث عن قطر، لا تسمعونني أشكر قطر. هل لاحظتم ذلك؟ أنا لا أشكر قطر، لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، وهي لا تختلف في جوهرها عن الصليب الأحمر، بل هي بمفهوم محدّد ربما تكون أكثر إشكالية".

وأردف "لكنني مستعد الآن لاستخدام أي عامل يساعدني على إعادتهم إلى الديار. ليس لدي أي أوهام بشأنهم (بشأن قطر). لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم (يمولون حماس وفق ادعائه)".

وأضاف نتنياهو: "لقد كنت غاضبًا جدًا مؤخرًا، ولم أخفِ الأمر عن الأميركيين، حيث قاموا بتجديد عقد القاعدة العسكرية مع قطر. لماذا لم تقولوا؟ نطلب منكم إعادة المخطوفين إلينا، هذا ضغط! لماذا؟ لأن قطر بإمكانها أن تمارس ضغوطا على حماس. أولا وقبل كل شيء؛ يجب الضغط على قطر".

وتابع نتنياهو: "لكنني مستعد الآن لاستخدام أي عامل يساعدني على إعادتهم (الرهائن في غزة) إلى الوطن"، مضيفا: "ليس لدي أي أوهام بشأنهم (بشأن قطر). إنهم لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم (يمولون حماس وفق ادعائه".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، معقبا على أقوال نتنياهو، إنه "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال ثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".