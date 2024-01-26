غالانت لأوستن: "ثمة أهمية بالغة للضغط الأميركي في جهود إعادة المخطوفين"

غالانت خلال محادثة مع أوستن: "استمرار عدوانية ورفض حزب الله لسحب قواته من منطقة الحدود بصعد التوتر الأمني ويقلص إمكانية التوصل إلى حل سياسي حول هذا الموضوع، رغم تأييد إسرائيل لحل كهذا".

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الليلة الماضية، أن "ثمة أهمية بالغة للضغط الأميركي في جهود إعادة المخطوفين"، بحسب بيان صادر عن مكتب غالانت اليوم، الجمعة.

وأضاف البيان أن غالانت استعرض خلال المحادثة "تقدم القتال من أجل تفكيك حماس في قطاع غزة، ويتركز الآن في منطقة خانيونس".

وتطرق غالانت إلى الحدود اللبنانية، واعتبر أن "استمرار عدوانية ورفض حزب الله لسحب قواته من منطقة الحدود بصعد التوتر الأمني ويقلص إمكانية التوصل إلى حل سياسي حول هذا الموضوع، رغم تأييد إسرائيل لحل كهذا".

وجاء في البيان أن "وزير الأمن شكر وزير الدفاع أوستن على دعمه الشخصي لأمن إسرائيل وتحقيق أهداف الحرب، وعبر عن تقديره للعمليات الأميركية المختلفة من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".