غالانت: نصف عناصر حماس قتلوا أو أصيبوا

غالانت يدعي أن جيش الاحتلال قتل ربع عناصر حركة حماس وأصاب ربعا آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ويشدد على ضرورة الوحدة الداخلية في إسرائيل معتبرا أنها تمثل هدفا إسرائيليا ثالثا للحرب على غزة.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن نصف "مخربي" حركة حماس، وفقا لتعبيره، "قتلوا أو أصيبوا" خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، في إطار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 115 يوما.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها غالانت قوات الاحتياط التابعة لسلاح المدفعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة المحيطة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان.

ونقل البيان عن غالانت قوله: "قُتل ربع مخربي حماس وأصيب ربع آخر على الأقل، وانقلبت الساعة الرملية ضدهم - يجب علينا المثابرة والحفاظ على الوحدة من أجل النصر".

وأضاف "نحن نخوض حربا طويلة، ولكن في النهاية سوف نكسر حماس. يجب أن نصل إلى النقطة التي نقضي فيها على هذه المنظمة كمنظمة عسكرية قادرة على شن هجمات ضد دولة إسرائيل وكنظام للحكم".

وقال: "سيبقى هنا مخربون وسنقاتل جيوب المقاومة، في نقطة أخرى وبواسطة مداهمة أخرى، وسيستغرق الأمر أشهرًا، ولن يستغرق يومًا واحدًا".

وتابع "من ناحية أخرى، ليس لديهم إمدادات، وليس لديهم ذخيرة، وليس لديهم تعزيزات، ومن الصعب عليهم الاعتناء بأنفسهم، بالجرحى، وأشياء أخرى. لقد قضينا بالفعل على ما لا يقل عن ربع مخربي حماس، وهناك عدد مماثل من الجرحى".

وقال إن "الساعة الرملية تنقلب ضدهم. يجب أن تعلموا أن هذه معركة عزيمة ومثابرة قومية؛ وبخطوة تلو الأخرى سنحقق النتيجة المرجوة. هذا هو الشيء الأكثر أهمية، ويتطلب ذلك عاملا واحدا في غاية الأهمية – الوحدة".

وأضاف "في الميدان، أنتم لا تسألون من جاء من هذه الخلفية ومن جاء من تلك، وما هو رأي شخص ما حول هذه المسألة وما هو رأي الآخر؛ نحن نقاتل معًا. يجب أن يرتفع هذا (السلوك إلى المستوى) الأعلى. على الجميع التصرف على هذا النحو".

وتابع "يجب على الجميع أن يفهموا أن المؤسسات المنتخبة: الحكومة، والكنيست، تمثل الجمهور بأكمله في إسرائيل. الحرب يخوضها من يسعى إلى خير الجمهور بأكمله في إسرائيل. هذا هو المفتاح لتمكين القوات: الوحدة".

وختم بالتشديد على أن "هناك ثلاثة أهداف للحرب اليوم: الأول هو القضاء على حماس. ثانيًا، إعادة المحتجزين. ثالثًا، الحفاظ على وحدة الشعب الإسرائيلي – وهذا أيضًا هدف ضمن هذه العملية".