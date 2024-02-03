تقرير: واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل حول انتهاك "قانون ليهي" في الضفة المحتلة

واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيحات حول انتهاك قوات الاحتلال لـ"قانون ليهي" في الضفة الغربية في أكثر من مناسبة، قانون "ليهي" يجرم تقديم مساعدات عسكرية أميركية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، السلطات الإسرائيلية، بتقديم توضيحات عاجلة حول انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك كذلك لـ"قانون ليهي"، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للوحدات التي تخالف المعايير الأمريكية للحفاظ على حقوق الإنسان.

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جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء السبت؛ والغرض من قانون ليهي الذي أقره الكونغرس عام 1997، هو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات أجنبية تدعمها، وذلك عبر قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا كانت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.

وذكرت الصحيفة أن "إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبت إسرائيل بتزويدها بإجابات عاجلة حول سلسلة من الحالات التي تصرفت فيها وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في الضفة الغربية بشكل ينتهك ‘قانون ليهي‘".

وأوضح التقرير أن الطلب الأميركي ترافق بتحذير قد يترتب عليه "منع قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية المحتلة من تلقي مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، إذا لم تكن التوضيحات مقنعة بالنسبة لواشنطن".

وينص "قانون ليهي" على أن الولايات المتحدة تقدم المساعدات الأمنية فقط للوحدات العسكرية التي تفي بالمعايير الأميركية للحفاظ على حقوق الإنسان. وإذا كان هناك انحراف عن المعايير، فإن القانون يحظر توريد الأسلحة إلى هذه الوحدات المتورطة.

وقبل نحو 10 أيام، دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء "تحقيق عاجل" في ملابسات استشهاد فتى أميركي - فلسطيني (17 عاما)، قتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين: "نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات".

واستشهد توفيق حجازي (17 عاما)، يوم الجمعة 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، في المزرعة الشرقية قرب رام الله، وأكد المتحدث الأميركي أنه "صدم" لمقتل الشاب الفلسطيني الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، مكررا دعوته إلى احتواء التصعيد.

وأضاف باتيل "كنا واضحين في شأن التصعيد المأسوي للعنف في الضفة الغربية، وندعو جميع الأطراف إلى تفادي التصعيد". وأوضح أن مكتب الشؤون الفلسطينية وسفارة الولايات المتحدة في القدس كانا على اتصال بأسرة الشاب الضحية.