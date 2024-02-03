مظاهرات وإغلاق شوارع ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى

تظاهر المئات في مدخل قيساريا ثم توجهوا بمسيرة باتجاه منزل نتنياهو، ورفعوا لافتات منها "نتنياهو مسؤول عن الإخفاق وحان الوقت لإجراء انتخابات" وهتافات تطالب بإقالته من رئاسة الحكومة.

تظاهر الآلاف مساء اليوم، السبت، في عدة مواقع وبلدات إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى.

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في تل أبيب، نظمت تظاهرتان الأولى ضد حكومة نتنياهو والأخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

عائلات أسرى إسرائيليين تغلق مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب مطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.https://t.co/dm5K0zVk7W pic.twitter.com/vaC44LjMvP — موقع عرب 48 (@arab48website) February 3, 2024

وأغلق متظاهرون بينهم أقارب وعائلات أسرى شارع 1 في منطقة تل أبيب، كما جرى إغلاق مسالك "أيالون" باتجاه الجنوب للمطالبة بصفقة تبادل.

وتظاهر المئات في مدخل قيساريا ثم توجهوا بمسيرة باتجاه منزل نتنياهو، ورفعوا لافتات منها "نتنياهو مسؤول عن الإخفاق وحان الوقت لإجراء انتخابات" وهتافات تطالب بإقالته من رئاسة الحكومة.

ونظمت مظاهرة ضد حكومة نتنياهو أيضا في مفرق "حوريف" بمدينة حيفا بمشاركة المئات، بالإضافة إلى مظاهرتين أخريين في كفار سابا ورحوفوت.

وفي القدس المحتلة، تظاهر المئات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي مطالبين بإجراء انتخابات بشكل فوري.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بصفقة تبادل أسرى في ظل المباحثات الجارية وموافقة إسرائيل على مقترح اجتماع باريس الذي عقد بمشاركة مسؤولين إسرائيليين وقطريين وأميركيين ومصريين مطلع الأسبوع.

ولا تزال تل أبيب تنتظر رد حركة "حماس" على المقترح لوقف إطلاق النار، والتي تقوم هذه الأيام بمشاورات مع فصائل المقاومة الأخرى قبل ردها عبر الوسطاء على المقترح.

وقالت "حماس" مساء اليوم، السبت، إن ردها على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة، كما على إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.