سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق عقوبات واشنطن على المستوطنين

وزير المالية الإسرائيلي يصر على منع الإضرار بالتعاملات المالية للمستوطنين المستهدفين بعقوبات اقتصادية من قبل إدارة بايدن في ظل ضلوعهم باعتداءات إرهابية على الفلسطينيين، ويتوجه، على نحو استثنائي للبنوك، ويطالبها بعدم اتخاذ إجراءات بموجب العقوبات، مثل تجميد حسابات المستوطنين الأربعة.

يسعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات بحق أربعة مستوطنين فرضت علهم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات اقتصادية، بسبب ضلوعهم بهجمات إرهابية استهدفت فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن بنك لئومي قرر تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأميركية، تطبيقا للقرار الأميركي، الأمر الذي دفع سموتريتش إلى محاولة وقف هذا التحرك عبر تدخل استثنائي في أنشطة بنك لئومي.

وأشار التقرير إلى أن لدى اثنين من المستوطنين الأربعة حسابات في بنك هبوعليم الذي لم يقرر بعد الإجراء الذي ستم اتخاذها في هذا الشأن بناء على العقوبات الأميركية، في حين يخشى سموتريتش من "تأثير الدومينو" الذي قد تحدثه العقوبات الأميركية على المستوطنين المستهدفين.

وتوجه سموتريتش لمراقب البنوك في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة لمنع المزيد من البنوك من اتخاذ قرار مماثل، وطالبه بإصدار توضيح لجميع البنوك مفاده أن "قرار الولايات المتحدة لا ينبغي أن يغير أي شيء من حيث القانون الإسرائيلي".

وفي محادثة مع مراقب البنوك في بنك إسرائيل، قال سموتريش: "هذا غير مقبول. مواطن إسرائيلي، في بنك إسرائيلي - لا يوجد أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الوصول إلى أمواله. لا يوجد أي أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الحصول على المال. سأتدخل في هذا الأمر كوزير للمالية وسنفعل ما هو ضروري".

وأكد مسؤولون في البنوك الإسرائيلية، أنها ملزمة بتطبيقات الإجراءات التي فرضتها واشنطن بموجب العقوبات الأميركية على المستوطنين الأربعة وذلك في ظل تعاملاتها البنكية مع جهات أميركية "وإلا فإن هذه البنوك ستكون عرضة للعقوبات الاقتصادية الأميركية".

في حين شدد سموتريتش على أنها سيعمل على منع الإضرار بالتعاملات المالية للمستوطنين في البنوك الإسرائيلية وإن تطلب ذلك "سن قانون وتشريعات خاصة في هذا الشأن، في ما اعتبرت القناة 12 أن محاولة من الوزير لفتح جبهات مواجهة جديدة "مع بنك إسرائيل وبنك لئومي، وإدارة بايدن".