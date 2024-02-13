بالتزامن مع مباحثات القاهرة: الاحتلال ينشر فيديو يدّعي أنه يوثّق السنوار وعائلته بنفق في غزة

ذكرت التقارير أن الجيش الإسرائيلي تحصّل على الفيديو الذي تبلغ مدّته دقيقة واحدة، من كاميرا. وقالت إن الفيديو أظهر السنوار مع زوجته واثنين أو ثلاثة من الأطفال، بالإضافة إلى شخص آخر "يقودهم عبر الأنفاق".

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فيديو، ادّعى أنه يوثّق رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وأفرادا من عائلته في أحد الأنفاق في قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع المباحثات التي تُجرى في القاهرة بشأن صفقة جديدة.

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وقد يشير تسريب الجيش الإسرائيلي للفيديو، ومن ثمّ نشره، إلى أنه يستخدمه كورقه ضغط، وبخاصّة في هذا التوقيت بالذات، بالتزامن مع المباحثات.

جيش الاحتلال يبث مقطع فيديو من أحد الأنفاق في خانيونس ويدعي أن من يظهر فيه هو يحيى السنوارhttps://t.co/lhsZzYYL7K pic.twitter.com/AkiFmg1Zns — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2024

وقبل الإعلان الرسميّ من قِب الجيش، قالت تقارير إسرائيلية إن لدى الجيش الإسرائيليّ، فيديو يُظهر السنوار، في أحد الأنفاق في خانيونس.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن الفيديو التُقط قبل "عدّة أسابيع"، فيما قالت أخرى إنه التُقط مؤخّرا.

وفي حين قالت القناة الإسرائيلية 12 إن التقديرات هي أن "السنوار منقطع عن أي اتصال"، أكدت أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن "إسرائيل على بُعد أيام طويلة" منه.

وتأتي جولة المباحثات في العاصمة المصرية، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ومسؤولين مصريين.

وادعت التقارير أن الجيش الإسرائيلي تحصّل على الفيديو الذي تبلغ مدّته دقيقة واحدة، من كاميرا. وقالت إن الفيديو أظهر السنوار مع زوجته واثنين أو ثلاثة من الأطفال، بالإضافة إلى شخص آخر "يقودهم عبر الأنفاق".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن الإسرائيلي العام)، الشاباك، يحلّلان الفيديو".

وذكر مسؤول إسرائيلي أن فيديو السنوار "ليس الوحيد، وأن بحوزتهم مقاطع أخرى له".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع لم تسمه، في وقت سابق اليوم، أن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، قبل الاجتماع الذي انطلق مساء اليوم في القاهرة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، اليوم، عن مصدر مصري ذكرت أنه مطّلع على جهود القاهرة في هذا الشأن، القول إن "كلّ السيناريوهات مطروحة حاليا على طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أن "الوفد الإسرائيلي جاء وفي جعبته قرار اجتياح رفح، حال فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس".

وذكر أن "الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار والتوافق في شأنه ضمن عتبات الاتفاق الرئيسية يُعدّ جوهر الخلاف الأساسي حاليا".

وأكد مسؤول في حركة حماس، أن الحركة "منفتحة على فكرة مناقشة أي مبادرة لوقف العدوان والحرب"، وفق "فرانس برس".