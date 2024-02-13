مباحثات في القاهرة بشأن غزة بمشاركة "سي آي إيه" ومصر وإسرائيل وقطر

مسؤول مصري يشير إلى "تقدم مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس قبل مباحثات القاهرة التي ستركز على "صياغة مسودة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع؛ دبلوماسي غربي يصف اجتماع القاهرة بـ"الحاسم" في سياق سد الفجوات.

يلتقي مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، مسؤولين مصريين في القاهرة، للتباحث في صفقة جديدة في قطاع غزة.

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يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع (لم تسمه) أن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيا" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس قبل الاجتماع المقرر في القاهرة، اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، برنياع، وصل إلى العاصمة المصرية، بعد أن كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قرر، الليلة الماضية، إيفاده إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات.

وجاء ذلك بعد أن كانت التقارير الإسرائيلية تفيذ بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس عدم إرسال وفد للمشاركة في محادثات القاهرة، في ظل التباين الكبير بين موقف تل أبيب والموقف الذي عبّرت عنه حركة حماس في ردها على مقترح باريس.

وقبيل انطلاق الاجتماعات في القاهرة، نقلت "أسوشيتد برس" عن "مسؤول مصري مطلع على بالمحادثات" أن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيرنز، ورئيس الموساد، برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة"، وفق الإعلام المصري.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المرتبطة بالاستخبارات المصرية عن انعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول المصري الذي تحدث لـ"أسوشيتد برس" إن الاجتماع سيركز على "صياغة مسودة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال دبلوماسي غربي في العاصمة المصرية أيضا إن هناك اتفاقا مدته ستة أسابيع مطروح على الطاولة لكنه حذر من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن اجتماع الثلاثاء في القاهرة سيكون حاسما في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة مدتها ستة أسابيع والشروع في محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.