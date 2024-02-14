إسرائيل ترضخ للعدل الدولية: ستقدم تقريرا حول تدابيرها لمنع إبادة جماعية

التقرير الإسرائيلي يأتي بموجب قرار المحكمة ويتوقع تقديمه بعد أسبوعين، بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية ومنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية

قررت إسرائيل تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتعلق بالقرارات ضدها التي أصدرتها المحكمة، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، إثر نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهمتها بارتكاب إبادة جماعية وطالبت بوقف الحرب على غزة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء، أنه يتوقع أن يشمل التقرير الإسرائيلي، الذي سيقدم بعد أسبوعين تقريبا، رد إسرائيل على الادعاءات ضدها وتطرقها إلى قرارات المحكمة الدولية.

ويذكر أن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر منذ الجلسة، وأن يشمل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية. كما ألزمت المحكمة إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت "كان" أنه يتوقع أن ترد إسرائيل أيضا، يوم غد، على طلب آخر قدمته جنوب إفريقيا إلى العدل الدولية، مؤخرا، بأن تنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي رضوخ إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.

إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسية الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر إسرائيل كمن تنتهك القرار.