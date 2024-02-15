بعد استخدامها بغزة: عرض طائرة مسيرة إسرائيلية سرية بمعرض أمني بالسعودية

الطائرة الإسرائيلية بدون طيار من طراز "أوربيتر 4" تعمل ضمن منظومة "سحب العاصفة" السرية، التي كانت تعتبر أحد أسرار سلاح الجو الإسرائيلي حتى الآونة الأخيرة، واستخدمت بالحرب الحالية على غزة

عرضت إسرائيل طائرة بدون طيار من طراز "أوربيتر 4" في معرض أمني كبير في العاصمة السعودية، الرياض، World Defense Show 2024، الأسبوع الماضي، بعد أن تم استخدامها في الحرب على غزة لأول مرة، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وأضاف "واللا" أن هذه الطائرة بدون طيار هي ضمن منظومة "سُحب العاصفة"، التي كانت تعتبر أنها أحد أسرار سلاح الجو الإسرائيلي حتى الآونة الأخيرة، واستخدمت المنظومة خلال الحرب على غزة.

وتعمل هذه المنظومة كسرب طائرات بدون طيار وتنفذ مهمات متنوعة، بينها مهمات استطلاعية لجمع معلومات استخباراتية بشكل متواصل. وهي مشروع طوره سلاحا الجو والبرية الإسرائيليان.

وتعتبر طائرة "أوربيتر 4" صغيرة نسبيا، ويصل طول جناحيها إلى 5.4 أمتار، وقادرة على التحليق بشكل متواصل لمدة 25 ساعة، لكنها هجمها الصغير يضع مصاعب أمام رصدها وإسقاطها. وتحمل الطائرة نوعين من المجسات، كاميرا وراداران أرضي وبحري وقدرات أخرى، حسب "واللا". ويطلق سلاح الجو على هذه الطائرة تسمية "الشرارة".

واشترت أذربيجان من إسرائيل قبل أن تصبح هذه الطائرة بدون طيار جزءا من منظومة "سحب العاصفة" طائرات بدون طيار من طراز "أوربيتر 1" بعد عرضها في معرض أمني باكو. وأذربيجان هي أيضا واحدة بين عدة دول التي اشترت "أوربيتر 4"، وحازت على تصريح إسرائيلي بصنع هذه الطائرة محليا.

وأشار "واللا" إلى أنه ليس واضحا إذا كان عرض هذه الطائرة في الرياض يعني أن إسرائيل ستبيعها للسعودية، التي لا تزال توصف في إسرائيل أنها "دولة عدو"، وما إذا سيتم بيعها لدول أخرى في الخليج.

وكانت إسرائيل قد باعت الإمارات منظومتي الدفاع الجوي "باراك-8" و"سبايدر" من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية و"سلطة تطوير الأسلحة" (رفائيل). كما أن قسما من دول الخليج اشترت من إسرائيل منظومات سايبر وطائرات مسيرة صغيرة (درون).

ونقل "واللا" عن خبير أمني إسرائيلي قوله إنه "لا توجد لدى إسرائيل قدرة حقيقية على السيطرة على من يشتري وسائل قتالية من دول أجنبية تمنحها إسرائيل حقوق وقدرات لإنتاجها".