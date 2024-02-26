أولمرت: ليس بمقدور إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني

تعقيب الجيش الإسرائيلي: "لدينا ثقة كاملة بقدراتنا على مواجهة جميع التهديدات في المنطقة"* أولمرت يدعو إسرائيل إلى السعي لحل الدولتين ويقول إن نتنياهو "مستعد للتضحية بالمصلحة القومية" من أجل البقاء في الحكم

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، بيتر ليرنر، اليوم الإثنين، إن "لدينا ثقة كاملة بقدراتنا على مواجهة جميع التهديدات في المنطقة". وجاء ذلك ردا على أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، إن إسرائيل ليست قادرة على مواجهة وتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وكان أولمرت قد قال خلال مقابلة أجراها معه موقع "ذي ناشيونال" الإخباري الأميركي، نهاية الأسبوع الماضي، إنه "بإمكاننا تدمير مقراتهم القيادية، مشاريع هامة، سكك حديد، شوارع ومطارات. وبإمكان إسرائيل أن تلحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية الإيرانية، لكنها لا تملك وسائل لتدمير البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أولمرت أن "المنشآت النووية موجودة في عمق 50 أو 60 مترا تحت سطح الأرض، ولذلك هي محصنة تقريبا من هجوم عسكري جوي".

وتابع أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35A لا يمكنها التحليق إلى إيران والعودة، لأنه ليس بحوزة إسرائيل ما يكفي من طائرات إمداد الوقود، والمنشآت العسكرية الهامة في إيران، مثل بندر عباس، تبعد 2000 كيلومتر، وهذه مسافة لا تسمح بشن هجوم.

وأشار "ذي ناشيونال" في تحليل أجراه إلى أن طائرات مقاتلة من طراز F-15 و F-16أيضا لا يمكنها الصمود في حرب طويلة مع إيران بسبب النقص في خزانات الوقود.

وكرر أولمرت خلال المقابلة موقفه بأن على إسرائيل السعي إلى حل الدولتين، معتبرا أنه توجد حاليا فرصة لتقدم كبير نحو هذا الحل.

ودعا أولمرت إلى وقف إطلاق النار في الحرب على غزة، واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه من أجل البقاء في الحكم، "نتنياهو مستعد للتضحية بالمصلحة القومية وبحياة مخطوفين وجنود".

وأضاف أولمرت أن حزب الله أدرك أن خطاب القيادة الإسرائيلية "مليء بالتباهي، لكن أداءها محدود، ولذلك تنسحب إلى الخط الشمالي للحدود". وحذر أولمرت من إمكانية حفر حزب الله أنفاقا ليتوغل منها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.