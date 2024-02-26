وزير الاقتصاد الإسرائيلي يلتقي وزير التجارة السعودي في دبي

الوزير الإسرائيلي نير بركات يلتقي مع الوزير السعودي على هامش مؤتمر في دبي ويعتبر أن "إسرائيل معنية بالسلام مع دول تنشد السلام، وبإمكاننا أن نصنع التاريخ معا"

التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، في دبي اليوم، الإثنين، بوزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات.

واعتبر بركات أن "إسرائيل معنية بالسلام مع دول تنشد السلام، وبإمكاننا أن نصنع التاريخ معا".

ويأتي اللقاء في ظل سعي السعودية إلى تطبيع علاقات مع إسرائيل، وهو سعي لم يتوقف بعد شن إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وتطرح إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة لإنهاء الحرب على غزة، تشمل تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية، وربما مع دول عربية أخرى أيضا، وإقامة دولة فلسطينية، لكن إسرائيل توافق على التطبيع وتعارض دولة فلسطينية، كما أنها تعارض وقف الحرب على غزة.