ارتفاع سعر البنزين بـ13 أغورة مطلع آذار

يرتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ13 أغورة، عند منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة، بحيث لا يتجاوز سعره بالخدمة الذاتية 7.51 شيكل يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتضاف 22 أغورة بالخدمة الكاملة.

يشار إلى أن مديرية الوقود في وزارة الطاقة تعدل سعر البنزين مطلع كل شهر.

ويتم تعديل سعر البنزين وفقا لمعادلة أقرها مرسوم الإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتستند إلى معدل أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط في أيام التجارة الخمسة التي تسبق يومي العمل الأخيرين من كل شهر.

ويشمل السعر الإنفاق على التسويق وضريبة البلو التي تفرض على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ويتم ترجمة السعر إلى شواكل بموجب سعر الصرف الرسمي الأخير الذي أعلن عنه بنك إسرائيل قبل يومي العمل الأخيرين من كل شهر.

وأوقف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في بداية كانون الثاني/يناير الفائت، بشكل مفاجئ الدعم الحكومي لضريبة البلو على سعر البنزين، والتي كانت تجعل السعر أقل من سبعة شواكل.