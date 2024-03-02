مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 بينهم 5 بحالة خطيرة بتفجير مبنى شرق خانيونس

قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 14 بينهم قائد فصيلة حالته خطيرة، وذلك في تفجير مبنى مفخخ في إحدى القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خانيونس. ما يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 585.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 14 آخرين بينهم خمسة بحالة خطيرة، في تفجير مبنى مفخخ بإحدى قواته المتوغلة في منطقة عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، في كمين نصبه عناصر المقاومة.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر المقاومة في قطاع غزة نصبوا كمينا لقوات الاحتلال وفجروا عبوتين ناسفتين زرعتا في مبنى، حين دخلته قوة إسرائيلية كانت تعمل على تفكيك البنى التحتية للمقاومة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، إن قائد فصيلة بالإضافة إلى أربعة جنود في الكتيبة 450 أصيبوا بجراح خطيرة، في حين أصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، ونقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المشافي.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 585 قتيلا، فيما بلغت حصيلة قتلاه منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 245 قتيلا.

هكذا كمنت المقاومة لقوة الاحتلال

وفي تفاصيل عملية تفجير المبنى في عبسان الكبيرة، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها "وقعت بعد وقت قصير من وصول القوات التابعة للواء ‘بيسلماخ‘ (اختصارا لـ"مدرسة قادة الفرق ومهن سلاح المشاة" المعروف باللواء 828) إلى المنطقة وبدأت بتنفيذ عمليات هجومية".

وذكرت أن القوات التابعة للفريق القتالي التابع للكتيبة 75، الذي كانت مهمته تأمين المحور اللوجستي الذي تدخل من خلاله الأرتال إلى خانيونس، داهمت المباني في المناطقة لإزالة التهديدات؛ ودخلت سرية مشاة إلى مبنى من طابقين كان مفخخا".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "القوة التي دخلت سيرا على الأقدام لإجراء عمليات المسح داخل المبنى، وقوة أخرى قامت بتأمين عمليات المسح من الخارج، قامتا بتفعيل عبوتين ناسفتين مختلفتين، داخل المبنى وفي محيطه".

ومن جراء الانفجار داخل المبنى علق جنديين تحت الركام وتم استدعاء قوة إنقاذ من الوحدة 669 لتخليصهما؛ وأسفر الانفجاران عن مقتل ثلاثة جنود فيما أصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة، 5 منهم خطيرة، و9 متوسطة وطفيفة.

وأظهر تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت عناصر للمقاومة قرب المبنى قبل مداهمته، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "من المحتمل أن يكونوا هؤلاء هم العناصر الذين زرعوا العبوات الناسفة"، وقالت إنه تم استهدافهم بواسطة طائرة مسيرة.