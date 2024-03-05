تقديرات: نتنياهو سيرفض تخفيف القيود على المصلين بالأقصى في رمضان

نتنياهو يعقد اليوم مداولات حول استعدادات أمنية إسرائيلية لتصعيد محتمل في شهر رمضان وفي مركزه فرض قيود على دخول المصلين، من المجتمع العربي والقدس، إلى المسجد الأقصى، ولا يتوقع أن يحدث نتنياهو أزمة سياسية مع بن غفير

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مداولات أمنية بادعاء الاستعداد لمواجهة تصعيد أمني في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان. وستتركز هذه المداولات حول قيود ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي من شأنه تصعيد التوتر الأمني، خاصة في ظل الحرب على غزة وكارثيتها الرهيبة على المدنيين في قطاع غزة.

وسيشارك في هذه المداولات وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ومسؤولون أمنيون آخرون.

وسيتعين على نتنياهو أن يقرر شكل وحجم القيود التي ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، علما أن نتنياهو كان قد قرر، الشهر الماضي، فرض قيود من خلال تحديد عدد المصلين بخمسين ألفا فقط، والفئات العمرية التي سيسمح لها بالصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان، مثل عدم السماح للرجال دون سن أربعين أو خمسين عاما بالدخول إلى المسجد. وحسب قرار نتنياهو، فإن هذه القيود تشمل المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، وذلك رضوخا لسياسة بن غفير.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا مقدسيا عند باب الأسباط، يوم الجمعة الماضي (Getty Images)

ويسعى رئيسا أركان الجيش والشاباك من خلال هذه المداولات إلى إقناع نتنياهو بالعدول عن قراره بفرض قيود على المصلين من المجتمع العربي في إسرائيل، ويحذران من اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى تمتد إلى أنحاء القدس والضفة، "وتقود إلى فتح جبهة أخرى تستدعي نقل قوات من مناطق القتال في غزة وشمال إسرائيل"، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس.

وحذر أعضاء في كابينيت الحرب الإسرائيلي من أن تفجر الوضع في المسجد الأقصى سيكون "كارثيا"، وعبروا عن قلقهم من فقدان سيطرة "في ظل صلاحيات بن غفير"، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم.

يشار إلى أن هرمية اتخاذ القرارات بخصوص الوضع في المسجد الأقصى تخضع للشرطة الإسرائيلية، من خلال قائد منطقة القدس والمفتش العام للشرطة، وكذلك بن غفير كونه الوزير المسؤول عن الشرطة، ونتنياهو، بينما وزير الأمن والجيش الإسرائيلي والشاباك ليسوا ضالعين باتخاذ القرارات.

ونقل "واللا" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد لجهاز الأمن علاقة بالوضع في جبل الهيكل. والشاباك ضالع لكن ليس بشكل كاف، ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش ليسا جزءا من عملية اتخاذ القرارات".

وقال بن غفير لموقع "واينت" الإلكتروني، الشهر الماضي، إنه "يهمني أمر واحد، يهمني أن يكون واضحا جدا جدا، وقاطعا جدا جدا، أنه توجد قيود. وأنا أقول أمرا آخر، هذه القيود ليست من أجل أن يتمكن إيتمار بن غفير من القول إنه توجد قيود. فقد حدث أمر ما في 7 أكتوبر، وحدث هنا أمر ما في الأشهر الأخيرة. ونحن نتذكر مفهوم دعونا نحتوي، ودعونا لا نفرض قيود. وهذا المفهوم انهار. وأعتقد أن القيود تحافظ على أمننا جميعا".

وأضاف أن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قيود، وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا فعل".

ونقل "واللا"، اليوم، عن مسؤول في كابينيت الحرب قوله إنه خلافا لتقارير إعلامية منشورة، فإن إمكانية مصادرة الصلاحيات على المسجد الأقصى من بن غفير ونقلها إلى كابينيت الحرب لم تطرح للتداول. وعلى الأرجح أنه بسبب معارضة بن غفير الشديدة، سيمتنع نتنياهو عن إحداث أزمة سياسية معه.