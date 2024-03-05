هاريس تلتقي غانتس وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني بغزة

تأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما ودعوتها حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة.

غانتس: مع الأصدقاء، يجب أن نتحدث دائما بصراحة (Getty Images)

أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في غزة، وفق ما أعلن مكتبها، وذلك خلال محادثات أجرتها الإثنين في البيت الأبيض مع بيني غانتس، عضو مجلس الحرب والوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

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وتأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما ودعوتها حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة، لتكون نائبة الرئيس الأميركي بذلك قد وجهت الانتقاد الأميركي الأكثر حدة لإسرائيل منذ بدء الحرب.

وسلط اللقاء مع غانتس، الزعيم المعارض الوسطي والقائد العسكري السابق، الضوء على الإحباط المتزايد للبيت الأبيض حيال الطريقة التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية في الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وخلقت كارثة إنسانية في غزة.

كما أظهر اللقاء أيضا الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان لمكتب هاريس أنها "أعربت عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة"، وحضت إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات، كما دعت حركة حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة" لهدنة مؤقتة.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض قال غانتس الذي انضم إلى حكومة الطوارىء كوزير بدون حقيبة بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر "مع الأصدقاء، يجب أن نتحدث دائما بصراحة، وهذا ما سنفعله".

ودعت هاريس حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على "وقف فوري لإطلاق النار"، موجهة انتقادات لإسرائيل لعدم سماحها بدخول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات".

ونفت هاريس وجود أي خلاف بينها بين الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما ذهبت في حدة انتقاداتها أبعد مما بلغه بايدن في انتقاده إسرائيل.

وأكدت للصحافيين قبيل لقائها غانتس أنها "متوافقة وثابتة" مع الرئيس منذ البداية.

والتقى غانتس وهو وزير بلا حقيبة أيضا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقا لمسؤولين أميركيين.