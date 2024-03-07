الجيش الإسرائيلي يطلق تحقيقا داخليا بالحرب بدءا من العام 2018

هليفي: هدف التحقيق هو استخلاص الدروس من أجل تحسين فاعلية القتال الحالي، والاستعداد للحرب المقبلة، وتعزيز جهود إعادة سكان النقب الغربي إلى بيوتهم والدفاع عن البلدات، وكذلك بناء كفاءات الجيش وتطوير بناء القوة فيه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، أن بدأ بإجراء تحقيق داخلي حول أحداث هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة حماس على "غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيركز التحقيق على الفترة بين آذار/مارس العام 2018 وحتى 10 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، عندما فرض الجيش سيطرته على "غلاف غزة".

وسيشمل التحقيق عدة قضايا، بينها اتخاذ القرارات في كافة المستويات العسكرية، في ليلة 7 أكتوبر والأيام التي سبقتها؛ مفهوم الدفاع عن الحدود والمعلومات الاستخباراتية في السنوات التي سبقت الحرب الحالية على غزة؛ شكل استخدام القوة العسكرية في محاولة السيطرة على "غلاف غزة؛ وتحليل "المعارك الدفاعية" وانتشار القوات.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، أن هدف التحقيق هو استخلاص الدروس من أجل تحسين فاعلية القتال الحالي، والاستعداد للحرب المقبلة، وتعزيز جهود إعادة سكان النقب الغربي إلى بيوتهم والدفاع عن البلدات، وكذلك بناء كفاءات الجيش وتطوير بناء القوة فيه.

وقال هليفي إن "هدف التحقيق واحد، وهو استخلاص الدروس. فقد شهدنا أحداثا قاسية في بداية القتال، وفسلنا في الدفاع عن مواطنين، وهي مهمة سامية. وإذا لم نحلل بشجاعة ماذا فعلنا، سنواجه صعوبة في استخلاص الدروس وتحسين الأداء، وفي المثول مقابل مواطني إسرائيل والقول أننا فحصنا وتعلمنا وسنعرف كيف ندافع عنهم بشكل أفضل".

كذلك سيجري التحقيق في معارك وأحداث مركزية خلال الحرب الحالية واستدعاء قوات الاحتياط والتخطيط لاستخدام ذخيرة بديلة وجمع وإخلاء القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر.